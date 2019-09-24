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24 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 21:47:23

Doğal insülin pıtrak

Diyabet hastaları düzenli olarak 'pıtrak çayı' tükettiğinde, insülin seviyesi dengeleniyor. Antioksidan içeriği zengin olan pıtrak, kolesterole de iyi geliyor. 

İçeriğinde inülin, uçucu yağ, tanen, acı glikozitler ve mikrop kırıcı maddelerin bulunduğu pıtrak, gövdesi diken dikendir ve iri yapraklardan oluşur. Yaz aylarında mor çiçek açar. Antioksidan, ateş düşürücü, antimikrobiyal ve idrar söktürücü gibi etkilere sahiptir. Bu özellikleri sayesinde, halk tarafından da hastalıklar sırasında sıklıkla tüketilir. Hemen herkes tarafından bilinen bu bitkinin aslında insan sağlığına birçok faydası bulunmaktadır. Kan şekerini düzenler, kanserle mücadelede kullanılır. 

ENFEKSİYONU YOK EDER  

Yağı da çıkarılan pıtrak, ciltte oluşan deformasyonlara iyi gelir. İnsülin maddesi kandaki şeker oranını dengeler. Bu özelliği sayesinde, şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir ottur. Arktiken içeren pıtrak, araştırmalara konu olmuştur. Bu araştırmalar sonucunda içerdiği bu maddenin kanserli hücrelerin oluşmasını ve çoğalmasını önlediği ortaya çıkmıştır. Oluşmuş olanları ise kısa sürede yok eder. Özellikle akciğer ve mide kanserlerinde etkilidir. Antioksidan maddesi sayesinde kandaki enfeksiyonlu hücreleri temizler. Kısa sürede vücuttaki toksinleri attığından cilt yüzeyindeki kan dolaşımını hızlandırarak burada hastalık oluşma ihtimalini azaltır. Vücudun hem temizlenmesine hem de hormonların daha sağlıklı çalışmasını gerçekleştiren lenfatik sistemin güçlenmesini destekleyerek, vücudun çeşitli hastalıklara yakalanmasını engeller. 

TAŞ OLUŞUMUNU ÖNLER 

Böbreküstü bezlerini çalıştırarak daha rahat tuvalete çıkmaya yardımcı olur. Vücutta biriken sıvı oranını atarak sodyum maddesinin neden olacağı şişkinlikleri önler. Ayrıca böbreklerde oluşma ihtimali olan taş ve kum gibi maddelerin oluşumunu önler. Cilt yüzeyinde meydana gelen akne, sivilce, sedef ve egzama gibi sorunlara pıtrak yağı birebir fayda sağlar. Ayrıca tahrişe neden olmuş vücudun sakinleşmesi ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. 

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