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20 Ağustos 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 02:43:25

Doğal insülin dereotu

Bir hafta boyunca dereotu tüketildiğinde diyabet kaynaklı şikayetler ortadan kalkıyor. Yüksek kolesterol değerleri düşüyor. 

Kendine has keskin, aromatik kokusuyla salatalarda, çorbalarda, balık ve et yemeklerinde sıklıkla kullanılan dereotu, aynı zamanda şifa kaynağıdır. Gaz giderici, yatıştırıcı ve hazmı kolaylaştırıcı özellikleriyle böbrek sağlığı için öneminin yanı sıra; kemik gelişimine olumlu etkilerinden dolayı da osteoporoz düşmanı bir besindir.

A VE C VİTAMİNİ İÇERİR

Sindirim sistemi başta olmak üzere, vücut sağlığı için çok önemli olan bu besinin, sofradan eksik edilmemesi gerekiyor. Beslenme uzmanları, dereotunun bir hafta düzenli kullanıldığında diyabet şikayetlerinin azalacağını, hızlı şekilde kilo verebileceğinizi dile getiriyor. Bir miktar kıyılmış dereotunu yemeklerden yaklaşık 15 dakika önce yiyerek kendinizi uzun süre tok hissedebilirsiniz. Bu bitkinin içeriğinde, bol miktarda fosfor, magnezyum, bakır, demir, çinkoyla A ve C vitaminleri yer alır. 

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRIR 

Emzirme döneminde annelerin sofralarından eksik etmemesi gereken bir besin olan dereotu, anne sütünü artırıcı özelliğe de sahiptir. Düzenli tüketimi kalp ve damar sağlığı üzerinde de olumlu etki sağ lar. Damarları rahatlatma ve kan dolaşımını kolaylaştırma gibi özellikleri bulunmaktadır. Temel yağ asitleri bakımından da zengin olan bu bitki, antioksidan bakımından zengindir ve bir çay kaşığı dereotu tohumunu çiğnemek, nefesi açar ve kötü kokuları giderir. Dereotu, boşaltım sisteminde enfeksiyonlara neden olan “escherichia coli” bakterisine karşı da savaşır.

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