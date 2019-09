Doğal antibiyotik sinirli ot

Halk arasında “sinirli ot” diye bilinen ve çok sayıda faydası bulunan bu bitki türü, çeşit olarak ikiye ayrılmaktadır. Dar yapraklı sinirli ot ve geniş yapraklı sinirli ot olarak çeşitlenen bitkinin iki çeşidi de, aynı şekilde kullanılır ve aynı etkilere sahip olma özelliğindedir. Sinirli ot bitkisinin iki çeşidi de kır yollarında, çimenli tarla kıyılarında, nemli arazilerde, bahçe ve parkların çimleri arasında ve birçok bölgede yaşama imkanı bulmaktadır. Bazı yörelerde “sinirli yaprak”, “bağa yaprağı” veya “ateş yaprağı” olarak da bilinmektedir. Sinirli ot bitkisinin antibiyotik etkisi, bilimsel anlamda kanıtlanmıştır. Solunum sistemi ve ilgili organlar açısından da birçok faydası bulunan sinirli ot bitkisi, bitkisel tedavi uzmanları tarafından balgam, öksürük, boğmaca, akciğer astımı ve akciğer tüberkülozu rahatsızlıkları üzerinde etkili olduğu söyleniyor. Sulak alanları seven ve uygun olduğu her yerde yetişebilen rahatlıkla kendine yaşam alanı bulabilmektedir. A ve C vitaminleri bakımından zengin olmasının yanında vücudun demir ihtiyacını karşılamak için de yeterli içeriğe sahiptir. Sağlık için birçok hastalıkta çayı ya da lapası kullanılırken, salatalarda kullanılması halinde de lezzet vermektedir. Sinirli ot türlerinin tamamı, kök, sap, yapraklar, çiçekler ve tohumlar olarak ayrı ayrı kullanılmaktadır. Sinirli ot bitkisi, ilginç bir şekilde, kanı, akciğeri ve mideyi de temizlemektedir. Kekik otuyla sinirli ot karışımlı bir çay hazırlanır. Karaciğer ve mesane rahatsızlıkları için bu çay da tüketilir.

YAĞLARI YAKIYOR

Sinirli otun idrar söktürücü ve ödem atmaya yardımcı bileşenleri sayesinde de zayıflatıcı etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Bu bitki yardımıyla zayıflamak isteyenlerin mutlaka düzenli bir kullanıma ihtiyaçları vardır. Bu noktada bünyelerinin sinirli otun düzenli kullanımına uygun olup olmadığından emin olmaları için birkaç gün deneyerek etkisini gördüklerinde kullanmaya devam edebilirler. Sinirli ot ile zayıflamadan bahsedebilmek için mevcut bir diyet uyguluyor olmak da diğer önemli noktalardan biridir. Tek başına zayıflatıcı etkisi olmayan sinirli ot, vücuttan toksin ve ödem attırıcı özellikleri sayesinde destek niteliğinde bir bitkidir. Diğer kilo verdirme özelliği bulunan bitkilerle karışım yapılarak da tüketildiği takdirde zayıflamak söz konusu olacaktır. Örneğin sinirli ot ile kekik bitkisini karıştırarak çok lezzetli ve etkili bir çay yapabilirsiniz.

LAPASI GUATRI KÜÇÜLTÜR

Sinirli otun bir diğer faydası, taze yapraklarının ovalanarak, biraz da tuz ile karıştırılarak boğaza sarılması suretiyle, guatrı küçültmesidir. Bunun yanında sinirli otun, ayak altında oluşan kabarcıklara ve şişmelere de iyi geldiği söylenmektedir. Yaraların kapatılması, sinirli otun en büyük etkilerinden biridir. Çeşitli konferans ve sempozyumlarda, sinirli ot ile yapılan lapaların, çok yıllık yaraları dahi iyileştirdiği, en azından büyük bir oranda olumlu etki ettiği belirtilmiştir. Sinirli ot bitkisinin, bu güne kadar bilinen hiç bir yan etkisi yoktur. Lapayı hazırlarken dar ya da geniş yapraklı sinirli ot yaprakları toplanarak yıkanır. Ardından, yapraklar lapa haline getirilene kadar ezilir.

PEKMEZİ DE YAPILIR

İki avuca sığdığı kadar, iyice yıkanmış ve de incecik kıyılmış sinirli ot bitki yaprağı, önce lapa haline getirilir. Hazırlanan lapaya biraz su ilave edilir. 300 gram kadarlık nöbet şekeri ve 250 gram kadarlık çiçek balı, su ilave edilen lapaya eklenir. Hazırlanan karışım, ağır ateşte sürekli olarak karıştırılır. Karışım, koyu bir sıvı olana kadar kaynatılmaya devam edilir. Kaynatma işleminin ardından, karışımın soğumadan kaplara dağıtımı sağlanır ve bu kaplar buzdolabında saklanır.

YARALARI İYİLEŞTİRİR

Sinirli ot söz konusu hastalığa göre kullanım şekli değişen bir bitkidir. Hastalığın dahili olarak tedavi edilmesi istendiği durumlarda çay olarak demlenerek tüketilmesi önerilmektedir. Vücutta görülen yara ve iltihap gibi durumlarda ise, sinirli ot yapraklarının lapasından istifade edilir. Bunun için yıkanmış yapraklar merdane yardımıyla iyice ezilerek lapa haline getirilir.

ÇAY TARİFİ

İnce kıyılmış sinirli ot, yarım tatlı kaşığı (bir tatlı kaşığı da olabilir) ölçeğinde alınarak, normal bir su bardağı dolusu kaynar su içinde haşlanır. 15 dakika demlendikten sonra süzülür.

KEKİK OTUYLA KARIŞTIRIN

1 dilim limon, 1 bardak soğuk suyun içine atılır. Bu 1 bardak su ile birlikte, 1 çay kaşığı dolusu nöbet şekeri beraberce kaynatılır. Kaynatılan karışım, 4 ya da 5 kez taşırılır ve altı kapatılır. Son olarak yarım tatlı kaşığı ince kıyılmış kekik otuyla sinirli ot karışımı hazırlanan kaynar suda haşlanır. Karışım haşlandıktan sonra, demlenmesi için yaklaşık 1 dakika beklenilir. Hazırlanan bu çay, günde 4-5 defa tüketilebilir. Çayın içilmesi, yudum yudum olmalıdır.