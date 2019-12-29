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29 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 20:13:37

Doğal ağrı kesici mahlep

Toz haline getirilerek kullanılan mahlep; baş, diş ve karın ağrılarını anında dindiriyor. Süt ve balla karıştırılarak tüketildiğinde astım ve bronşite çare oluyor. 

Halk arasında meltem, idrisağacı, kokulu kiraz, taş kirazı gibi isimlerle de bilinen mahlebin, ağrı kesici özelliği vardır. Kandil simidi yapımında kullanılan ve güzel kokusuyla bilinen mahlep, çekirdek, toz, yağ ya da püre şeklinde aktarlardan temin edilebilir. Özellikle kış aylarında solunum yollarındaki enfeksiyonlar yüzünden sık sık hasta olur, nefes almakta güçlük çekeriz. Bu zamanlarda mahlep kurtarıcı olabilir. Birkaç tatlı kaşığı bala ekleyeceğimiz bir çay kaşığı mahlep boğazdaki iltihapların giderilmesini, dolayısıyla rahat nefes almamızı sağlar. Ayrıca düzenli kullanımında astım hastalığına iyi gelir; kısa vadede de anlık rahatlama sağlar. Bu özelliğinden dolayı buhar makineleriyle birlikte kullanılabilir, nefes almayı kolaylaştıracaktır. 

KREME KARIŞTIRARAK SÜRÜN 

İçeriğindeki doğal asitler sayesinde mahlebi ağrı kesici olarak da kullanmak mümkün. Baş ağrısında, toz mahlebi bir nemlendirici kremin içine karıştırarak masaj yapabilir, diş ağrılarında tohumları çiğnenebilir, karın ağrısında ise ılık suyun içine karıştıracağınız birkaç tane mahlep çekirdeği ağrının giderilmesinde yardımcı olacaktır. 

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR 

Özellikle hasta olmaya yatkın olunan kış aylarında mahlep tüketmek önemlidir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan mahlep, özellikle suyu içildiğinde hastalıklara karşı korumada fazlasıyla etkilidir. Salgın hastalıklara yakalanmayı önlemesinin yanında virüs ve bakterilerin yayılmasını engelleyen mahlebin bu yönü sayesinde kanser tedavisinde de yardımcı olduğu birkaç hastada gözlemlenmiştir. 

ÇEKİRDEKLERİNİ YUMUŞATIN 

Toz halindeki mahlep, bal, tahin ve pekmezin içine karıştırılarak nefes darlığını gidermede kullanılabilir. Mahlebin diğer bir kullanım alanıysa sadece kurutulmuş çekirdeklerinin suda yumuşatılması ve bu suyun içilmesi şeklindedir. Genelde karın ağrısı gibi iç organlarda meydana gelen ağrıların giderilmesinde bu yöntem etkilidir. 

KEMİK ERİMESİNİ ÖNLER

Mahlep, içeriği büyük ölçüde magnezyum, potasyum ve kalsiyumdan oluşan bir bitkidir. Bu minerallerin kemik sağlığımız için çok önemli olduğu düşünüldüğünde, mahlebin düzenli kullanımı kemiklerin gelişimine yardımcı olur. Bebeklerde kullanılmaması tavsiye edilirken 3 yaşından büyük çocuklarda kullanılmasında genel olarak bir sakınca yoktur. Kemiklerin gelişme çağındayken böyle bir destek alması, güçlü bir iskelete sahip olmaya yardımcı olacaktır. Yetişkinlerde kullanımı da yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan kemik erimesi gibi sıkıntıların en aza indirilmesini sağlar.

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