Diyabetin tehlikeli sonucu! Diyabetik ayak

  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9760
  • Euro
    6,6718
  • Altın
    298,4690
İstanbul
1 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sefirin Kızı 6 Ocak Pazartesi var mı? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman? Sefirin Kızı 6 Ocak Pazartesi var mı? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?
İstanbul trafiği en çok seyyar satıcılara yarıyor: Kazançları kışın 100, yazın 200-250 lira arasında değişiyor İstanbul trafiği en çok seyyar satıcılara yarıyor: Kazançları kışın 100, yazın 200-250 lira arasında değişiyor
Şubat tatili ne zaman 2020? 15 karne tatili ne zaman olacak? Şubat tatili ne zaman 2020? 15 karne tatili ne zaman olacak?
Özel kalem müdürünü işten çıkaran CHP'li belediye başkanı Salman yerine baldızının kızını atadı Özel kalem müdürünü işten çıkaran CHP'li belediye başkanı Salman yerine baldızının kızını atadı
Yargıtay hakkını arayan işçiyi kovan acımasız işverene haddini bildirdi! O tazminatı ödeyecek Yargıtay hakkını arayan işçiyi kovan acımasız işverene haddini bildirdi! O tazminatı ödeyecek
Adana'nın Kurtuluşu kutlanıyor! 5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu ile ilgili görseller, sözler haberimizde Adana'nın Kurtuluşu kutlanıyor! 5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu ile ilgili görseller, sözler haberimizde
Meteoroloji'den önemli uyarı: Fırtınanın hızı yarın sabah 105 kilometreye kadar çıkacak Meteoroloji'den önemli uyarı: Fırtınanın hızı yarın sabah 105 kilometreye kadar çıkacak
Teneke parçası hiç bu kadar değerli olmamıştı: Taksi plakası 2 milyon TL'yi aştı Teneke parçası hiç bu kadar değerli olmamıştı: Taksi plakası 2 milyon TL'yi aştı
ABD'nin 'USS Bataan' Amfibi gemisi 2 bin askerle Orta Doğu'uya gidiyor ABD'nin 'USS Bataan' Amfibi gemisi 2 bin askerle Orta Doğu'uya gidiyor
2020 bekçi maaşları ne kadar? Bekçi maaşları 2020'de ne kadar oldu? 2020 bekçi maaşları ne kadar? Bekçi maaşları 2020'de ne kadar oldu?
İran: İsrail'in başkenti dahil ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktası menzilimizde İran: İsrail'in başkenti dahil ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktası menzilimizde
Endonezya'yı sel vurdu: 60 ölü Endonezya'yı sel vurdu: 60 ölü
'Başkan Erdoğan, Kasım Süylemani için 'şehit' ifadesi kullandı' iddiası yalanlandı 'Başkan Erdoğan, Kasım Süylemani için 'şehit' ifadesi kullandı' iddiası yalanlandı
Terör devleti İsrail, hastaların tedavi için Gazze'den çıkışına izin vermiyor Terör devleti İsrail, hastaların tedavi için Gazze'den çıkışına izin vermiyor
BM Libya Özel Misyonu darbeci Hafter'in askeri okul saldırısını kınadı BM Libya Özel Misyonu darbeci Hafter'in askeri okul saldırısını kınadı
Kamboçya'da çöken binada ölü sayısı 24'e yükseldi Kamboçya'da çöken binada ölü sayısı 24'e yükseldi
İngiltere Hürmüz Boğazı'na 2 savaş gemisi gönderiyor İngiltere Hürmüz Boğazı'na 2 savaş gemisi gönderiyor
Feci Kaza! Takla atan araçtan yola savruldular: 2 ölü, 1 yaralı Feci Kaza! Takla atan araçtan yola savruldular: 2 ölü, 1 yaralı
Trump: İran bir kez daha saldırırsa 52 noktayı vururuz Trump: İran bir kez daha saldırırsa 52 noktayı vururuz
Urla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu Urla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu
Kral Selman ve Salih bölgedeki gerilimin düşürülmesini istiyor Kral Selman ve Salih bölgedeki gerilimin düşürülmesini istiyor
Darbeci Hafter'e ait savaş uçakları Trablus'u vurdu: 30 ölü, 33 yaralı Darbeci Hafter'e ait savaş uçakları Trablus'u vurdu: 30 ölü, 33 yaralı
Bol su içmek sinüzit şikayetlerini azaltıyor  Bol su içmek sinüzit şikayetlerini azaltıyor 
Ofis çalışanlarının kabusu bel ağrısı Ofis çalışanlarının kabusu bel ağrısı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Ocak 2020 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 23:34:00

Diyabetin tehlikeli sonucu! Diyabetik ayak

Diyabet hastalarının ayakları hayati önem taşıyor. Rutin kontrollerin mutlaka yapılması gerektiğini belirten uzmanlar, ayakkabı seçimi ve ayaktaki renk, şekil, morarma ve şişliğe dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyardı.  

ÖZLEM SÖNMEZ

Dünya Sağlık Örgütü, diyabetik ayak sendromunu alt baldırlardaki kan dolaşımında farklı safhalardaki düzensizlikler, enfeksiyon, ayaktaki derin dokulardaki ülser yaraları ve sinirlerin hasar görmesi olarak tanımlıyor. Nöropati nedeniyle oluşan his kaybı sonucunda, hasta nın ayakkabısının ayağını sıkıp sıkmadığını farkedememesi yaralara, sıcak-soğuk farkındalığı olmaması yanıklara neden olabiliyor. Ayakta oluşan en ufak yara, kan dolaşımındaki bozukluk nedeni ile zor iyileşiyor, iyileşmez ise yara ve etrafındaki dokular ölüyor ve sonrasında kangrene dönüşebiliyor. İÜ Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şamil Aktaş diyabetlilerde ayak sağlığıyla ilgili sorularımızı yanıtladı.

Rutin pedikürü diyabetliler yaptırmalı mı?

Diyabetiklerin rutin pedikürlük hizmetleri podiatrist ve podologlar tarafından yapılmalıdır.

Şeker hastaları için ayak bakımı kremleri ayrı mı?

Diyabetlilerin ayakları daha kuru, çatlamaya veya kalınlaşma, nasırlaşmaya yatkın olduğu için ihtiyaçları ayrıdır bu nedenle bunları karşılayacak kremler üretilmiştir. Ancak hastanın maddi gücü bunları almaya yetmiyorsa düzenli olarak sadece vazelin ile bile ayağın nemli ve yumuşak tutulması mümkün olur.

Ponza taşı ve topuk rendeleri kullanılmalı mı?

Bu tür gereçler sertleşmiş deriyi temizlemek, yumuşatmak için kullanılır. Ancak diyabetiklerin derisi hem çok hassas, hem de ağrı duyusu düşük olduğu için ponza taşı ve topuk rendeleriyle zarar vermek mümkündür. 

Nasır oluşumunu nasıl engelleyebiliriz?

Nasır yani cildin en üst tarafının kalınlaşması aslında bir tür korunma mekanizmasıdır. Vücudun neresine aşırı, sürekli bası gelse orası kalınlaşarak alttaki dokuları korumaya çalışır. Nasır bölgelerinin sürekli sürtünen, aşırı yük binen bölgelerde olduğu görülür. Demek ki bu bölgelerin üzerine yük binmesi engellenirse nasır gelişimi de olmaz. Uygun ayakkabı ve davranışlar böylece önem kazanıyor. Cildin kalınlaşması, nasır alttaki dokuları koruyacak dedik ama bazen öyle kalınlaşmış nasırlar olur ki sanki ayakkabının içinde bir çakıl taşı var, siz de üzerine basarak yürüyorsunuz gibi olur. Bu nedenle oluşmuş nasırlar mutlaka uzaklaştırılmalıdır. Bazen korunma, ayağın kremlerle yumuşak tutulması yetmez, hekim tarafından bunun çıkarılması gerekir. Nasır kremleri kullanmamalı, bunları bıçakla, jiletle, makasla kendileri kesmemelidir. Sonuçları çok ağır olacağı için söylüyorum, nasıl evde kendimize göz ameliyatı yapmıyorsak, bu tip cerrahi işleri de uzmanlarına bırakmalıyız.

Diyabetliler ayaklarında hangi belirtileri gördüklerinde önlem almalı?

Diyabetliler ayaklarını günlük olarak kontrol etmeli, adeta “gözleri gibi” bakmalı. Şekil bozuklukları, nasırlar, çıkıntılar sorun çıkartacaktır. Bunlar acil olmasa da diyabet kontrolüne gittiğinde doktoruna göstermeli, uygun ayakkabıya geçmelidir.

Tırnak kalınlayması ya da batması gibi sorunlar nasıl giderilmeli?  

Diyabetlilerin tırnakları kalınlaşır, bükülür ve normal kişilerde de görülebilecek tırnak batması diyabetik hastalarda daha sık olur. Duyu kaybı da olduğu için bu batma uzun süre hissedilmeyebilir. Tırnak batmasının olumsuz yönü infeksiyona yol açması ve hızlı ilerleyen yara ile sonlanmasıdır. Basit bir tırnak batmasının birkaç haftada uzuv kaybıyla sonlanabilir.

Ayakkabı seçerken nelere dikkat edilmeli?

Ayakta şekil bozukluğu ileri düzeyde olan hastalar için seri üretim ayakkabılar uygun değildir. Bunlar için baskıyı ortadan kaldırmak üzere uzmanları tarafından özel olarak üretilmiş ayakkabılar, tabanlıklar, ortezler gerekir. Ayakkabılar gerçek yumuşak deriden içleri dikişsiz, çıkıntısız, kaymaz malzeme ile kaplanmış kaliteli olmalıdır.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ