Diyabetin tehlikeli sonucu! Diyabetik ayak

ÖZLEM SÖNMEZ

Dünya Sağlık Örgütü, diyabetik ayak sendromunu alt baldırlardaki kan dolaşımında farklı safhalardaki düzensizlikler, enfeksiyon, ayaktaki derin dokulardaki ülser yaraları ve sinirlerin hasar görmesi olarak tanımlıyor. Nöropati nedeniyle oluşan his kaybı sonucunda, hasta nın ayakkabısının ayağını sıkıp sıkmadığını farkedememesi yaralara, sıcak-soğuk farkındalığı olmaması yanıklara neden olabiliyor. Ayakta oluşan en ufak yara, kan dolaşımındaki bozukluk nedeni ile zor iyileşiyor, iyileşmez ise yara ve etrafındaki dokular ölüyor ve sonrasında kangrene dönüşebiliyor. İÜ Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şamil Aktaş diyabetlilerde ayak sağlığıyla ilgili sorularımızı yanıtladı.

Rutin pedikürü diyabetliler yaptırmalı mı?

Diyabetiklerin rutin pedikürlük hizmetleri podiatrist ve podologlar tarafından yapılmalıdır.

Şeker hastaları için ayak bakımı kremleri ayrı mı?

Diyabetlilerin ayakları daha kuru, çatlamaya veya kalınlaşma, nasırlaşmaya yatkın olduğu için ihtiyaçları ayrıdır bu nedenle bunları karşılayacak kremler üretilmiştir. Ancak hastanın maddi gücü bunları almaya yetmiyorsa düzenli olarak sadece vazelin ile bile ayağın nemli ve yumuşak tutulması mümkün olur.

Ponza taşı ve topuk rendeleri kullanılmalı mı?

Bu tür gereçler sertleşmiş deriyi temizlemek, yumuşatmak için kullanılır. Ancak diyabetiklerin derisi hem çok hassas, hem de ağrı duyusu düşük olduğu için ponza taşı ve topuk rendeleriyle zarar vermek mümkündür.

Nasır oluşumunu nasıl engelleyebiliriz?

Nasır yani cildin en üst tarafının kalınlaşması aslında bir tür korunma mekanizmasıdır. Vücudun neresine aşırı, sürekli bası gelse orası kalınlaşarak alttaki dokuları korumaya çalışır. Nasır bölgelerinin sürekli sürtünen, aşırı yük binen bölgelerde olduğu görülür. Demek ki bu bölgelerin üzerine yük binmesi engellenirse nasır gelişimi de olmaz. Uygun ayakkabı ve davranışlar böylece önem kazanıyor. Cildin kalınlaşması, nasır alttaki dokuları koruyacak dedik ama bazen öyle kalınlaşmış nasırlar olur ki sanki ayakkabının içinde bir çakıl taşı var, siz de üzerine basarak yürüyorsunuz gibi olur. Bu nedenle oluşmuş nasırlar mutlaka uzaklaştırılmalıdır. Bazen korunma, ayağın kremlerle yumuşak tutulması yetmez, hekim tarafından bunun çıkarılması gerekir. Nasır kremleri kullanmamalı, bunları bıçakla, jiletle, makasla kendileri kesmemelidir. Sonuçları çok ağır olacağı için söylüyorum, nasıl evde kendimize göz ameliyatı yapmıyorsak, bu tip cerrahi işleri de uzmanlarına bırakmalıyız.

Diyabetliler ayaklarında hangi belirtileri gördüklerinde önlem almalı?

Diyabetliler ayaklarını günlük olarak kontrol etmeli, adeta “gözleri gibi” bakmalı. Şekil bozuklukları, nasırlar, çıkıntılar sorun çıkartacaktır. Bunlar acil olmasa da diyabet kontrolüne gittiğinde doktoruna göstermeli, uygun ayakkabıya geçmelidir.

Tırnak kalınlayması ya da batması gibi sorunlar nasıl giderilmeli?

Diyabetlilerin tırnakları kalınlaşır, bükülür ve normal kişilerde de görülebilecek tırnak batması diyabetik hastalarda daha sık olur. Duyu kaybı da olduğu için bu batma uzun süre hissedilmeyebilir. Tırnak batmasının olumsuz yönü infeksiyona yol açması ve hızlı ilerleyen yara ile sonlanmasıdır. Basit bir tırnak batmasının birkaç haftada uzuv kaybıyla sonlanabilir.

Ayakkabı seçerken nelere dikkat edilmeli?

Ayakta şekil bozukluğu ileri düzeyde olan hastalar için seri üretim ayakkabılar uygun değildir. Bunlar için baskıyı ortadan kaldırmak üzere uzmanları tarafından özel olarak üretilmiş ayakkabılar, tabanlıklar, ortezler gerekir. Ayakkabılar gerçek yumuşak deriden içleri dikişsiz, çıkıntısız, kaymaz malzeme ile kaplanmış kaliteli olmalıdır.