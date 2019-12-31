Diyabetin doğal ilacı sumak çayı

  • Bist 100
    114754
  • Dolar
    5,9499
  • Euro
    6,6709
  • Altın
    289,2550
İstanbul
3 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rusya ve Ukrayna doğal gaz konusunda anlaştı Rusya ve Ukrayna doğal gaz konusunda anlaştı
ABD'den 'Ketaib Hizbullah' diplomasisi ABD'den 'Ketaib Hizbullah' diplomasisi
2020 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de 2020 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de
2019'da en çok izlenen 10 filmden 6'sı yerli yapım oldu 2019'da en çok izlenen 10 filmden 6'sı yerli yapım oldu
Hükümet devlet borcu olan vatandaşların yükünü hafifletiyor Hükümet devlet borcu olan vatandaşların yükünü hafifletiyor
Türkiye 11 ayda yaklaşık 43 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı Türkiye 11 ayda yaklaşık 43 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı
Genk Alexander Sörloth için bin pişman Genk Alexander Sörloth için bin pişman
Endonezya'dan Çin'e nota! Endonezya'dan Çin'e nota!
Darbeci Hafter'e bağlı teröristlerden 10'u öldürüldü Darbeci Hafter'e bağlı teröristlerden 10'u öldürüldü
Aydın'da yurt dışına kaçmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı Aydın'da yurt dışına kaçmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı
Somali'deki bombalı saldırıyı terör örgütü eş-Şebab üstlendi Somali'deki bombalı saldırıyı terör örgütü eş-Şebab üstlendi
Açlık grevindeki Filistinli tutuklu Ahmed Zehran'ın sağlık durumu kritik Açlık grevindeki Filistinli tutuklu Ahmed Zehran'ın sağlık durumu kritik
İçki ve sigaraya bu yılbaşı zam yok İçki ve sigaraya bu yılbaşı zam yok
Darfur kabilelerin kanlı çatışması Darfur kabilelerin kanlı çatışması
Iraklı General Esedi: Başbakanlık için göreve hazırım Iraklı General Esedi: Başbakanlık için göreve hazırım
Adana'da metruk bina çöktü Adana'da metruk bina çöktü
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde fabrikada yangın çıktı İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde fabrikada yangın çıktı
Bülent Ersoy: Bana hediye almaya paranız yetmez Bülent Ersoy: Bana hediye almaya paranız yetmez
Alişan: Ben de yerli otomobil alacağım Alişan: Ben de yerli otomobil alacağım
Kuruluş Osman'ın Alişar Bey'i Saruhan Hünel'i mutlu eden ilgi Kuruluş Osman'ın Alişar Bey'i Saruhan Hünel'i mutlu eden ilgi
Öykü Gürman, Ceza ile düet yapmak istiyor Öykü Gürman, Ceza ile düet yapmak istiyor
İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı olacak İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı olacak
Melisa Aslı Pamuk: Projeler yolda Melisa Aslı Pamuk: Projeler yolda
Oyuncu Alp Navruz'un sürpriz aşkı Aslışah Alkoçlar Oyuncu Alp Navruz'un sürpriz aşkı Aslışah Alkoçlar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 08:31:56

Diyabetin doğal ilacı sumak çayı

Vücuda enerji veren sumak çayı; düzenli içildiğinde şeker hastalarının ağız kuruluğu, açlık hissi ve halsizlik gibi şikayetlerini ortadan kaldırıyor. 

Şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet; insülin yetersizliğiyle ortaya çıkan metabolik bir işlev bozukluğudur. Kan şekerinin yüksekliği nedeniyle olağandışı susuzluk, sık idrara çıkma, aşırı açlık, kilo kaybı, bulanık görme, bulantı, kusma, aşırı halsizlik, yorgunluk, sinirlilik ve ruh hali değişiklikleriyle kendini gösteren bir hastalıktır. Diyabet, çeşitli komplikasyonlara yol açan, çok faktörlü bir hastalıktır ve bu nedenle birçok tedavi yaklaşımını gerektirir. Diyabetli hastalar yeterince insülin salgılamaz. Fitoterapi uzmanları, diyabetle mücadelede en etkili yöntemin 'sumak çayı' olduğunu dile getiriyor. 

ÖDEM ATMAYI SAĞLIYOR 

Sumak çayı için 100 gram sumağa ve bir litre içme suyuna ihtiyacınız var. Büyük bir cam kabın içine sumağı koyun. Üstüne sıcak su ekleyin. 15-20 dakika demlenmesini bekleyin. Süzüp bir sürahiye alın ve buzdolabında bekletin. Bu soğuk çayın tamamını, gün içinde belli aralıklarla için. Sumak çayının bir özelliği de diüretik olmasıdır. Vücuttaki ödemi atmaya yardımcı olur. 

KARACİĞERİ KORUYOR 

Kalp ve karaciğer rahatsızlıklarının en büyük nedeni yüksek kolesteroldür. Sumak, kolesterolün olması gerektiği seviyede kalmasını sağlar ve kan basıncını düzenler. Karaciğerin korunmasında önemli rol oynar. 

YORGUNLUK GİDERİR 

Antioksidan etkisi sayesinde üst solunum yolları hastalıklarında aniden meydana gelen yüksek ateşi düşürerek beyin sağlığını korur. Haftada bir bardak tüketilen sumak suyu, sinir sisteminde deforme olmuş hücrelerin sayısını azaltır, sağlıklı hücrelerin artmasını sağlar. Yorgunluk, stres ve depresyon riskini azaltır. Gıda zehirlenmesi durumunda sumağı kaynatıp bir bardak içmeniz faydalı olur. Hem midenizi hem de bağırsaklarınızı temizleyerek idrar ve dışkılamayla zehirlenmeye neden olan zararlı bakterileri vücuttan atar. Sumak suyunu, sindirimi düzenlediği için zayıflamak için de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda gün içinde yarım çay bardağı tükettiğiniz sumak suyu hazımsızlık ve şişkinliği de önler. 

HÜCRE YENİLEYİCİ ETKİSİ VAR 

İştahsızlık problemi yaşayan çocuklara sumak suyundan ayda bir kere içirilmelidir. Hem vücut direncini artırır hem de iştahını açarak daha sağlıklı beslenmesine yardımcı olur. Sumak, genellikle tırnak altlarında oluşan dolamanın iyileşmesi için de kullanılan doğal tedavi yöntemlerinden biridir. Kaynayan sumak suyunun içine sirke ve bal koyarak iyice kaynatın. Bu karışımı bir gün beklettikten sonra dolamanın üzerine sürünüz. Hücreleri yenileyici özelliği sayesinde cilde ve saça da faydası vardır. Kaynatılmış sumak suyunu tonik olarak kullanabilirsiniz. Sabah akşam düzenli olarak kullandığınız su, hem akne oluşumunu engeller, hem de yaşlanmayı geciktirir.

ÇAY TARİFİ

Yünotu otuyla hazırlanan çayın astım belirtilerini çok kısa sürede azalttığı ve rahatlama sağladığı bilinmektedir. Bu çayı hazırlamak için bitkinin ilk yılında verdiği ham, yeşil yapraklar kullanılır. Bir yemek kaşığı kurutulmuş yaprağı demliğe atın ve üstüne içeceğiniz bardak kadar kaynar su ekleyin. Yapraklar 5 dakika suda kaldıktan sonra ateşten alın ve 10 dakika kadar demlenmesini bekledikten sonra içebilirsiniz.

ÖKSÜRÜĞÜ GEÇİRİR

Daha çok iltihap önleyici, aneljezik ve antiviral özellikleriyle bilinen bu bitkinin yaprakları ya da yağı, solunum bozuklukları, bronşit tedavisinde, kulak ağrısını geçirmek ve güneş yanıklarını hafifletmek için kullanılır. Kuru öksürüğe iyi gelir, astım semptomlarını azaltır. Küçük kesiklerde, idrar ve balgam söktürücü olarak ayrıca karaciğer ve dalak hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ