Diyabetin doğal ilacı sumak çayı

Şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet; insülin yetersizliğiyle ortaya çıkan metabolik bir işlev bozukluğudur. Kan şekerinin yüksekliği nedeniyle olağandışı susuzluk, sık idrara çıkma, aşırı açlık, kilo kaybı, bulanık görme, bulantı, kusma, aşırı halsizlik, yorgunluk, sinirlilik ve ruh hali değişiklikleriyle kendini gösteren bir hastalıktır. Diyabet, çeşitli komplikasyonlara yol açan, çok faktörlü bir hastalıktır ve bu nedenle birçok tedavi yaklaşımını gerektirir. Diyabetli hastalar yeterince insülin salgılamaz. Fitoterapi uzmanları, diyabetle mücadelede en etkili yöntemin 'sumak çayı' olduğunu dile getiriyor.

ÖDEM ATMAYI SAĞLIYOR

Sumak çayı için 100 gram sumağa ve bir litre içme suyuna ihtiyacınız var. Büyük bir cam kabın içine sumağı koyun. Üstüne sıcak su ekleyin. 15-20 dakika demlenmesini bekleyin. Süzüp bir sürahiye alın ve buzdolabında bekletin. Bu soğuk çayın tamamını, gün içinde belli aralıklarla için. Sumak çayının bir özelliği de diüretik olmasıdır. Vücuttaki ödemi atmaya yardımcı olur.

KARACİĞERİ KORUYOR

Kalp ve karaciğer rahatsızlıklarının en büyük nedeni yüksek kolesteroldür. Sumak, kolesterolün olması gerektiği seviyede kalmasını sağlar ve kan basıncını düzenler. Karaciğerin korunmasında önemli rol oynar.

YORGUNLUK GİDERİR

Antioksidan etkisi sayesinde üst solunum yolları hastalıklarında aniden meydana gelen yüksek ateşi düşürerek beyin sağlığını korur. Haftada bir bardak tüketilen sumak suyu, sinir sisteminde deforme olmuş hücrelerin sayısını azaltır, sağlıklı hücrelerin artmasını sağlar. Yorgunluk, stres ve depresyon riskini azaltır. Gıda zehirlenmesi durumunda sumağı kaynatıp bir bardak içmeniz faydalı olur. Hem midenizi hem de bağırsaklarınızı temizleyerek idrar ve dışkılamayla zehirlenmeye neden olan zararlı bakterileri vücuttan atar. Sumak suyunu, sindirimi düzenlediği için zayıflamak için de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda gün içinde yarım çay bardağı tükettiğiniz sumak suyu hazımsızlık ve şişkinliği de önler.

HÜCRE YENİLEYİCİ ETKİSİ VAR

İştahsızlık problemi yaşayan çocuklara sumak suyundan ayda bir kere içirilmelidir. Hem vücut direncini artırır hem de iştahını açarak daha sağlıklı beslenmesine yardımcı olur. Sumak, genellikle tırnak altlarında oluşan dolamanın iyileşmesi için de kullanılan doğal tedavi yöntemlerinden biridir. Kaynayan sumak suyunun içine sirke ve bal koyarak iyice kaynatın. Bu karışımı bir gün beklettikten sonra dolamanın üzerine sürünüz. Hücreleri yenileyici özelliği sayesinde cilde ve saça da faydası vardır. Kaynatılmış sumak suyunu tonik olarak kullanabilirsiniz. Sabah akşam düzenli olarak kullandığınız su, hem akne oluşumunu engeller, hem de yaşlanmayı geciktirir.

ÇAY TARİFİ

Yünotu otuyla hazırlanan çayın astım belirtilerini çok kısa sürede azalttığı ve rahatlama sağladığı bilinmektedir. Bu çayı hazırlamak için bitkinin ilk yılında verdiği ham, yeşil yapraklar kullanılır. Bir yemek kaşığı kurutulmuş yaprağı demliğe atın ve üstüne içeceğiniz bardak kadar kaynar su ekleyin. Yapraklar 5 dakika suda kaldıktan sonra ateşten alın ve 10 dakika kadar demlenmesini bekledikten sonra içebilirsiniz.

ÖKSÜRÜĞÜ GEÇİRİR

Daha çok iltihap önleyici, aneljezik ve antiviral özellikleriyle bilinen bu bitkinin yaprakları ya da yağı, solunum bozuklukları, bronşit tedavisinde, kulak ağrısını geçirmek ve güneş yanıklarını hafifletmek için kullanılır. Kuru öksürüğe iyi gelir, astım semptomlarını azaltır. Küçük kesiklerde, idrar ve balgam söktürücü olarak ayrıca karaciğer ve dalak hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

