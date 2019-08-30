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30 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 22:07:34

Diyabetin çaresi çakaleriğinde

Dallarında bile şifa olan çakaleriğiyle hazırlanan sirke, çay veya marmelat, diyabet hastalarında ilaç etkisi yapıyor. Kan şekerini dengeliyor, vücut direncini artırıyor. 

Diyabet, kan şekeri olarak da adlandırılan kan şekeriniz çok yüksek olduğunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Pankreas tarafından üretilen bir hormon olan insülin, glikozun besinlerden hücrelere enerji için kullanılmasına yardımcı olur. Bazen vücudunuz yeterli insülin yapmaz veya insülini iyi kullanamaz. Glikoz daha sonra kanınızda kalır ve hücrelerinize ulaşmaz. Zamanla, kanınızda çok fazla glikoz bulunması sağlık sorunlarına neden olabilir. Diyabetin tedavisi olmamasına rağmen, diyabetinizi kontrol altına almak ve sağlıklı kalmak için gerekli adımları atabilirsiniz. Bitkisel tedavi uzmanları çakaleriğinin diyabet hastaları için faydalı olduğunu dile getiriyor. 

KRAMP ÇÖZÜCÜ ETKİSİ VAR 

Nisan ayı gibi çiçek açan çakaleriği nisan sonuna doğru çiçekleri toplanıp kurutulabilir. Çiçeklerden yapılan çayın kan temizleyici, yağ eritici, terletici ve kramp çözücü etkisi vardır. Çiçekler taze toplanıp çayı da yapılabilir. Kan şekerini dengeleyici özelliğiyle şeker hastaları için oldukça faydalıdır. Sirkesi bu açıdan tercih edilebilir. Meyvelerinin damar büzücü özelliği vardır. Bu yönüyle hemoroit sorununa karşı etkilidir. Mide ve sindirim sistemine faydalıdır. 

NORMAL ERİK GİBİ YENMEZ 

Bilinen bir yan etkisi yoktur, tarife uymak gerekir. Çakaleriği normal erik gibi yenmez ve sadece tıbbi amaçla kullanılır. 

ÜÇ FARKLI ÇAY TARİFİ

• Taze veya kurutulmuş çakaleriği çiçeklerinden 2 tatlı kaşığı demliğe koyulur ve üzerine 300-500 ml kaynar su ilave edilerek 5-10 dakika demlemeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilir. 

• Yaprak veya kabuklarından bir tatlı kaşığı demliğe koyulur ve üzerine 300-500 ml kaynar su ilave edilerek 5-10 dakika demlemeye bıraktıktan sonra süzülerek içilir. 

• Meyvelerinden 1-2 tatlı kaşığı demliğe ve üzerine 300-500 ml kaynar su ilave edilerek 5-10 dk demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilir.

MARMELATI DA YAPILIR

Bir kilo çakaleriğini saplarından ayıklayıp, bol su içerisinde iyice yıkayın. Su ilave edip, karıştırarak eriğin yumuşamasını ve pişmesini sağlayın. Sonra sadece çekirdekleri kalıncaya kadar kevgirden geçirin. Tekrar tencereye alıp ateşe koyun. Yarım kilo şeker ilave ederek marmelat kıvamına gelinceye kadar pişirin. Sıcakken kavanoza doldurup ağızlarını sıkıca kapatın. Serin ve güneş görmeyen bir ortamda saklayın. Sirkesi de elma sirkesi gibi hazırlanır.

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