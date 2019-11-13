Diyabet riski yaşam tarzı değişikliğiyle azaltılabiliyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Diyabet Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Hasan İlkova, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, diyabetin toplum sağlığını tehdit ettiğini ve erişkin nüfusun yüzde 20'sinin diyabetli olduğunu ifade etti.

Diyabetten korunmanın ve diyabetin artış hızını yavaşlatmanın mümkün olduğunu aktaran İlkova, şöyle devam etti:

"Çalışmalar göstermiştir ki diyabet riski taşıyan insanlarda yaşam tarzı değişikliği ile diyabet riskini yüzde 58 gibi oranlarda azaltmak mümkün. Bunu başarmak için devletin sağlık ve eğitimle ilgili kurumlarının ve otoritelerin beslenme, spor gibi konularda eğitimin önemini kesintisiz ele alması ve toplumun doğru bilgiye ve spor yapma olanaklarına kolay kavuşmasını sağlamak gerekmektedir. Bunun için ilk ve orta öğretimde beden eğitimi saatlerinin artırılması, beslenme derslerinin daha geniş işlenmesi önem taşımaktadır."

İlkova, Türkiye'nin diyabetten koruma amaçlı ilaç geri ödemesinin yapıldığı dünyadaki tek ülke olduğuna dikkati çekti.

"Diyabetin yüzde 50'si önlenebilir"



Dünya Diyabet Günü'nün bu yılki temasının "Aile ve Diyabet" olduğuna değinen İlkova, şu bilgileri verdi:

"Anne ve babaların ailelerindeki diyabeti tanımaları, risk altındaki aile bireylerini belirlemeleri ve alınabilecek önlemler konusunda eğitimleri hedeflenmektedir. Anneler babalar çocuğunu diyabetten ve obeziteden koruyabilir. Ailede 1 kişi diyabet tanısı aldıysa o ailede 4 kişiden biri diyabet konusunda risk altında. Diyabetin yüzde 50'si önlenebilir. Her 5 ebeveynin 4'ünün ailedeki diyabeti tanımadığı bir gerçek."

İlkova, Türk Diyabet Cemiyetinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile diyabet hastalığı, korunma yolları ve tedavisi hakkında halkın bilinçlenmesini sağladığını, eğitimler düzenlediğini, bilimsel araştırmaların yapılması ve politikaların oluşturulmasına destek verdiğini sözlerine ekledi.