Diyabet riski yaşam tarzı değişikliğiyle azaltılabiliyor

  • Bist 100
    104579
  • Dolar
    5,7620
  • Euro
    6,3473
  • Altın
    271,8170
İstanbul
12 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Selçuk'tan 'ara tatil' paylaşımı Bakan Selçuk'tan 'ara tatil' paylaşımı
Riyad anlaşması ve Suudi Arabistan’ın Yemen dersleri Riyad anlaşması ve Suudi Arabistan’ın Yemen dersleri
BM'den uluslararası topluma Kuzey Kore'deki 'gıda krizine' müdahale BM'den uluslararası topluma Kuzey Kore'deki 'gıda krizine' müdahale
Rus savaş gemileri, peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus savaş gemileri, peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Hindistan'da 2000'den fazla kuş ölü bulundu, toplu ölümün sebebi bilinmiyor Hindistan'da 2000'den fazla kuş ölü bulundu, toplu ölümün sebebi bilinmiyor
Evde büyükbaş hayvan yetiştiriyordu! Ekipler duruma el koydu Evde büyükbaş hayvan yetiştiriyordu! Ekipler duruma el koydu
Anayasa Mahkemesi'den flaş özel harekat kararı Anayasa Mahkemesi'den flaş özel harekat kararı
3 gündür her yerde aranıyordu! İstanbul'da bulundu 3 gündür her yerde aranıyordu! İstanbul'da bulundu
WP: Trump, Başkan Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması teklif edecek WP: Trump, Başkan Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması teklif edecek
Güçlenen ATAK helikopterinden ilk uçuş Güçlenen ATAK helikopterinden ilk uçuş
Güçlenen ATAK helikopterinden ilk uçuş Güçlenen ATAK helikopterinden ilk uçuş
İzmir'de dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu İzmir'de dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu
Eski başbakan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı Eski başbakan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı
Büşra Pekin ve Ersay Üner ayrıldı mı? Büşra Pekin kaç yaşında, Ersay Üner kaç yaşında? Büşra Pekin ve Ersay Üner ayrıldı mı? Büşra Pekin kaç yaşında, Ersay Üner kaç yaşında?
Engelli genci streç filme sarıp cinsel tacizde bulundular Engelli genci streç filme sarıp cinsel tacizde bulundular
Yürekleri acıtan görüntü... Engelli gence eziyet edip, "Şaka" dediler Yürekleri acıtan görüntü... Engelli gence eziyet edip, "Şaka" dediler
Nihat Özdemir: 'Bu mutluluğu Türk halkı çoktan hak etti' Nihat Özdemir: 'Bu mutluluğu Türk halkı çoktan hak etti'
Akılalmaz olay! Uyuyor sandığı ölen eşiyle 2 gün yaşamış Akılalmaz olay! Uyuyor sandığı ölen eşiyle 2 gün yaşamış
Prof. Dr. Levent Eraslan: Bu oyunların arkasında milyon dolarlık lobi var Prof. Dr. Levent Eraslan: Bu oyunların arkasında milyon dolarlık lobi var
Kuruluş Osman hangi gün zaman başlıyor? Kuruluş Osman fragmanı haberimizde Kuruluş Osman hangi gün zaman başlıyor? Kuruluş Osman fragmanı haberimizde
Eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'un cezası belli oldu! Eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'un cezası belli oldu!
Şenol Güneş liderliğe inanıyor: 'Yapılamamış olanı başaracağız' Şenol Güneş liderliğe inanıyor: 'Yapılamamış olanı başaracağız'
Nusret'le ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi Nusret'le ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygusal paylaşım Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygusal paylaşım

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Kasım 2019 Çarşamba 11:09:36 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 11:10:06

Diyabet riski yaşam tarzı değişikliğiyle azaltılabiliyor

Prof. Dr. İlkova, diyabet riski taşıyan insanlarda yaşam tarzı değişikliğiyle diyabet riskinin yüzde 58 gibi oranlarda azaltmanın mümkün olduğunu söyledi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Diyabet Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Hasan İlkova, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, diyabetin toplum sağlığını tehdit ettiğini ve erişkin nüfusun yüzde 20'sinin diyabetli olduğunu ifade etti.

Diyabetten korunmanın ve diyabetin artış hızını yavaşlatmanın mümkün olduğunu aktaran İlkova, şöyle devam etti:

"Çalışmalar göstermiştir ki diyabet riski taşıyan insanlarda yaşam tarzı değişikliği ile diyabet riskini yüzde 58 gibi oranlarda azaltmak mümkün. Bunu başarmak için devletin sağlık ve eğitimle ilgili kurumlarının ve otoritelerin beslenme, spor gibi konularda eğitimin önemini kesintisiz ele alması ve toplumun doğru bilgiye ve spor yapma olanaklarına kolay kavuşmasını sağlamak gerekmektedir. Bunun için ilk ve orta öğretimde beden eğitimi saatlerinin artırılması, beslenme derslerinin daha geniş işlenmesi önem taşımaktadır."

İlkova, Türkiye'nin diyabetten koruma amaçlı ilaç geri ödemesinin yapıldığı dünyadaki tek ülke olduğuna dikkati çekti.

"Diyabetin yüzde 50'si önlenebilir"

Dünya Diyabet Günü'nün bu yılki temasının "Aile ve Diyabet" olduğuna değinen İlkova, şu bilgileri verdi:

"Anne ve babaların ailelerindeki diyabeti tanımaları, risk altındaki aile bireylerini belirlemeleri ve alınabilecek önlemler konusunda eğitimleri hedeflenmektedir. Anneler babalar çocuğunu diyabetten ve obeziteden koruyabilir. Ailede 1 kişi diyabet tanısı aldıysa o ailede 4 kişiden biri diyabet konusunda risk altında. Diyabetin yüzde 50'si önlenebilir. Her 5 ebeveynin 4'ünün ailedeki diyabeti tanımadığı bir gerçek."

İlkova, Türk Diyabet Cemiyetinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile diyabet hastalığı, korunma yolları ve tedavisi hakkında halkın bilinçlenmesini sağladığını, eğitimler düzenlediğini, bilimsel araştırmaların yapılması ve politikaların oluşturulmasına destek verdiğini sözlerine ekledi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ