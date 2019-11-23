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23 Kasım 2019 Cumartesi 12:40:24 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 12:41:06

Diş tedavilerinde maliyet düzenli kontrolle azalıyor

Düzenli diş kontrolü sağlık yanında maliyet olarak da avantaj sağlıyor.

Dünyada koruyucu diş hekimliği ile ilgili farkındalık gittikçe artarken, düzenli diş kontrolü sağlık yanında maliyet olarak da avantaj sağlıyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Miadent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Tıbbi Direktörü Diş Hekimi Şener Tan, Avrupa ülkelerine göre Türkiye’de diş sorunlarının daha sık görüldüğünü ifade ederek, hasta olmadan sağlık kontrolü amaçlı diş hekimine gitme sıklığının binde 9 olduğunu, Avrupa’da ise bunun yüzde 5 düzeyinde hesaplandığını söyledi.

Türkiye'de 5-74 yaş arasında total dişsizlik (ağızda hiç diş olmayanlar) oranının yüzde 48, en az bir diş kaybı olan hasta oranının da yüzde 98 düzeyinde bulunduğuna dikkati çeken Tan, 35-44 yaş arasındaki bireylerin yaklaşık yüzde 90’ında en az bir diş eksikliği, yüzde 70'inde de diş taşı görüldüğünü vurguladı.

Tan, gelişmiş ülkelerdeki bireylerde çok daha düşük oranlarda dişsizlik görüldüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bunun en önemli sebebi ise koruyucu diş hekimliği sayesinde daha sorunun başlamadan çözülmüş olması, dişlerin çürümeye başladığı anda fark edilerek tedavisinin yapılmasıdır. Bu uygulamalar hem tedavi süreçlerinin daha kolay ve sağlıklı ilerlemesini hem de uzun vadeli düşünüldüğünde, diş sağlığı için aile bütçesinden harcanan maliyetin düşürülmesini sağlıyor. Ülkemizde genellikle hastalar diş hekimine ancak diş çürükleri nedeniyle ağrı hissedilince ya da daha da kötüsü dişini tamamen kaybedince gidiyor. Diş kaybedilince de yerine implant yapılıyor ki bu uygulamalar bir dolgu veya kanal tedavisine göre çok daha pahalı tedaviler oluyor. Diş hekimliğinde bireylerin kendi dişlerinin korunması öncelik teşkil eder. İlk önce hasarlı dişe kanal tedavisi ve benzeri yöntemlerle tedavi uygulanır, burada da çürümenin ilk aşamada fark edilmesi büyük tedavi ve maliyet avantajı sağlayabilir."

Şener Tan, "Bir dişi dolgu ile kurtarmanın maliyeti yaklaşık 200 lira ise implant ile tedavinin maliyeti 3 bin 500 liradır. Bundan dolayıdır ki bireylerin dişlerini koruması ve düzenli diş kontrolü sağlık yanında mali olarak da avantaj sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Fransız, Amerikalı hasta sayımızda artış oldu"

Tan, Türkiye’deki implant uygulamalarına olan yabancı talebinin giderek arttığına işaret ederek, "Sadece yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları değil, başka ülke yurttaşları da Türkiye’ye diş tedavisi için geliyor. Bu sene geçen seneye göre çok daha fazla yabancı hastayı tedavi ettik. Özellikle Fransız, Amerikalı hasta sayımızda artış oldu. " dedi.

Türkiye'nin 10 milyar dolarlık sağlık turizm hedefine dikkati çeken Tan, bu hedefte diş hekimliğinin de gereken payı alması gerektiğini söyledi.

(AA)

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