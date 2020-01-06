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06 Ocak 2020 Pazartesi 09:53:58 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 10:22:56

Diş eti kanamalarını önemseyin!

Diş eti kanaması hakkında kayda alınması gerek bilgiler veren Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, bakterilerin diş köklerine yerleşmesi sonucu oluşan diş eti rahatsızlığını önlemek için mutlaka diş hekimine gitmek gerektiğini söyledi.

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, “Diş eti hastalığı derece derece değişmektedir. En basiti diş eti kanamasıdır. Bu size bağlıdır çünkü ağız bakımınızı doğru ve sürekli olarak yapmanız gerekir. Aksi halde diş diplerinde biriken plaklar diş eti kanamasına yol açar ve her fırçaladığınızda kanama olur. Artık diş hekimine gidip diş temizliği yaptırmanız gerekir” dedi.

Diş eti hastalıklarından bir diğeri de kronik devam eden sorunlar olduğunu ifade eden Dt. Uzunpınar, “Diş eti kanaması ile başlayıp devamında diş köklerine yerleşen bakterilerin şikayet oluşturduğu diş eti rahatsızlığıdır. Bunun için hekime başvurup mutlaka diş kökü temizliği denilen küretaj işlemini yaptırmak gerekir. Daha ileri aşama artık akut ve genel diş eti hastalığı olan ve sadece size bağlı olmayan hastalık çeşididir. Bunun sebebi de yerleşik olarak ağızda yaşayan bakterilerin diş, diş eti, döneme kemiği ve yumuşak dokularda harabiyete yol açan bir problemdir. Bunun için hiç gecikmeden diş hekimine gitmeniz gerekir. Önce bir antibiyotik verilir ve sonraki seansta tüm diş etleri ve dokular temizlenir. Unutmayın, diş hekiminizi tercih ederken dikkat ediniz. Diş Hekimi seçmek zordur” açıklamalarında bulundu.

İHA

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