Dikkat! 20’lik dişiniz 50’de çıkabilir

Çünkü bu dişlerin çıkması da, çıkmaması da ayrı problemlere sebep olabiliyor. Çevredeki dişlerin üst üste binmesiyle kendine yer açan 20’lik dişler, gömülü kaldıklarında da çeşitli enfeksiyonlara yol açabiliyor. Diş Hekimi Aylin Hoşzeban Erdur, “20 yıl sonunda ömürlerini tamamladıkları için 20’lik diş adını alan üçüncü azı dişleri, çene eklemlerine çok yakın konumlandıkları için bazı durumlarda diş etinde gömülü kalabiliyor. 15 yaşından, 50 yaşına kadar her yaşta gerçekleşebilen bu olay, aynı zamanda hastaya birtakım problemler yaşatabiliyor. Çenede gömülü kalan ve dişeti üzerine çıkamayan bu dişler, dişin gövdesini saran yumuşak dokularda kistlerin yanı sıra tümörlere kadar uzanabilen ciddi tabloların oluşmasına zemin hazırlayabilir” dedi.