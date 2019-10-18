Devedikeniyle karaciğeri temizleyin

Yüzyıllardır bitkisel tedavi yöntemlerinde önemli bir rol oynayan devedikeni, anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde birçok hastalığa çare oluyor. Bu bitkinin en yaygın kullanım şekli ise karaciğer tedavisi içindir. Aldığımız nefes, ilaçlar veya yiyeceklerle, vücudumuza giren toksinlerin filtre edilmesiyle meydana gelen tahribi önleyen bu bitki, içindeki flavonoid maddesi sayesinde tam bir karaciğer detoksu yapıyor. Aynı zamanda, karaciğerdeki hormon üretimi ve glikozu kan dolaşımında salgılayarak, sürekli bir enerji akışı yapmasını destekleyip sağlığımız konusunda önemli bir takviye yapıyor. Devedikeninin diğer faydaları ise söyle:

DİYABET ŞİKAYETLERİ AZALIR



Böbrek üzerindeki etkileri karaciğerle benzerdir. Böbrek hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Diyabeti olanlar arasında yapılan araştırmada, 4 ay süreyle flavonoid alan hastaların, önceki 3 ay boyunca kan şekeri ortalamasında azalma görülmüştür. Açlık kan şekeri, toplam kolesterol, LDL (kötü) kolesterol ve trigliseridlerinde azalma meydana gelmiştir. Devedikeni, güçlü antioksidanları sebebiyle, serbest radikal hücrelerin hasarını önler, toksik atıkları kan ve sindirim sisteminden uzaklaştırmaya yardımcı olduğundan, vücuda anti-aging etki sağlar. Ayrıca diyabet, kalp rahatsızlığı, böbrek ve karaciğer hasarı, cildin erken yaşlanmasına neden olduğu için bu rahatsızları önleyerek daha iyi ve genç görünüm sunar.

ANTİOKSİDAN ETKİLİDİR

Safra taşları her yıl, en az 20 milyon kişiyi etkilemektedir. Karaciğer, böbrekler, bağırsaklar, pankreas ve safra kesesi gibi diğer sindirim organları birlikte çalıştıklarından, devedikeninin safra taşlarını önlediği bilinmektedir. Hem gastrointestinal hem de endokrin sistemleri desteklerken, enzimlerle safra üretimini sağlayarak, kanın temizlenmesine yardımcı olur. Devedikeninin anti-inflamatuar, detoks ve antioksidan özellikleri cildin daha güzel ve genç görünmesine yardımcı olur. Yaşlanma belirtilerini içten dışa doğru azaltabilir ve cilt üzerindeki koyu lekeler, çizgiler ve kırışıklık gibi cilt hasarlarını önler.