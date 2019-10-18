  • Bist 100
    94896.2
  • Dolar
    5,8133
  • Euro
    6,4698
  • Altın
    281,4870
İstanbul
15 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD ile anlaşma sonrası Bahçeli'den açıklama ABD ile anlaşma sonrası Bahçeli'den açıklama
ABD Enerji Bakanı görevinden ayrılıyor ABD Enerji Bakanı görevinden ayrılıyor
Pirinç alaşımı tozunu 'altın tozu' diye satmaya çalıştılar Pirinç alaşımı tozunu 'altın tozu' diye satmaya çalıştılar
2 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti 2 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
'PYD/YPG, ABD'nin dostu değil' 'PYD/YPG, ABD'nin dostu değil'
Türkiye, Musul Havalimanı'nın yeniden inşası için teklif yaptı Türkiye, Musul Havalimanı'nın yeniden inşası için teklif yaptı
Çin uzaya deneysel iletişim uydusu fırlattı Çin uzaya deneysel iletişim uydusu fırlattı
AB'den Türkiye kararları AB'den Türkiye kararları
Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Devedikeniyle karaciğeri temizleyin Devedikeniyle karaciğeri temizleyin
YPG'de büyük çöküş! Firar eden edene YPG'de büyük çöküş! Firar eden edene
Şov bitti, araç alımları hızlandı Şov bitti, araç alımları hızlandı
Ultra magandalık Ultra magandalık
İş kuran gence çifte destek İş kuran gence çifte destek
Berkay konusunu duymazdan geldi Berkay konusunu duymazdan geldi
Evinin kirası 28 bin lira Evinin kirası 28 bin lira
Tüp bebek tedavisine başladılar  Tüp bebek tedavisine başladılar 
'Dilber Ay’ı öldükten sonra rezil ettiler' 'Dilber Ay’ı öldükten sonra rezil ettiler'
Harekat sonuna kadar devam etmeli Harekat sonuna kadar devam etmeli
Volkswagen yatırıma devam edecek Volkswagen yatırıma devam edecek
Sanayiye 9 milyarlık teşvik Sanayiye 9 milyarlık teşvik
Emekliyi enflasyona ezdirmeyiz Emekliyi enflasyona ezdirmeyiz
Faiz değil hizmet bütçesi Faiz değil hizmet bütçesi
Köyüne dön hibe al Köyüne dön hibe al

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 01:35:59

Devedikeniyle karaciğeri temizleyin

Karaciğerdeki hormon üretimi ve glikozun kan dolaşımında salgılanmasını sağlayan devedikeniyle hazırlanan çay, safra kesesi ve böbrek taşlarını da dökmeye yardımcı oluyor.

Yüzyıllardır bitkisel tedavi yöntemlerinde önemli bir rol oynayan devedikeni, anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde birçok hastalığa çare oluyor. Bu bitkinin en yaygın kullanım şekli ise karaciğer tedavisi içindir. Aldığımız nefes, ilaçlar veya yiyeceklerle, vücudumuza giren toksinlerin filtre edilmesiyle meydana gelen tahribi önleyen bu bitki, içindeki flavonoid maddesi sayesinde tam bir karaciğer detoksu yapıyor. Aynı zamanda, karaciğerdeki hormon üretimi ve glikozu kan dolaşımında salgılayarak, sürekli bir enerji akışı yapmasını destekleyip sağlığımız konusunda önemli bir takviye yapıyor. Devedikeninin diğer faydaları ise söyle:

 DİYABET ŞİKAYETLERİ AZALIR

Böbrek üzerindeki etkileri karaciğerle benzerdir. Böbrek hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Diyabeti olanlar arasında yapılan araştırmada, 4 ay süreyle flavonoid alan hastaların, önceki 3 ay boyunca kan şekeri ortalamasında azalma görülmüştür. Açlık kan şekeri, toplam kolesterol, LDL (kötü) kolesterol ve trigliseridlerinde azalma meydana gelmiştir. Devedikeni, güçlü antioksidanları sebebiyle, serbest radikal hücrelerin hasarını önler, toksik atıkları kan ve sindirim sisteminden uzaklaştırmaya yardımcı olduğundan, vücuda anti-aging etki sağlar. Ayrıca diyabet, kalp rahatsızlığı, böbrek ve karaciğer hasarı, cildin erken yaşlanmasına neden olduğu için bu rahatsızları önleyerek daha iyi ve genç görünüm sunar.

ANTİOKSİDAN ETKİLİDİR

Safra taşları her yıl, en az 20 milyon kişiyi etkilemektedir. Karaciğer, böbrekler, bağırsaklar, pankreas ve safra kesesi gibi diğer sindirim organları birlikte çalıştıklarından, devedikeninin safra taşlarını önlediği bilinmektedir.  Hem gastrointestinal hem de endokrin sistemleri desteklerken, enzimlerle safra üretimini sağlayarak, kanın temizlenmesine yardımcı olur. Devedikeninin anti-inflamatuar, detoks ve antioksidan özellikleri cildin daha güzel ve genç görünmesine yardımcı olur. Yaşlanma belirtilerini içten dışa doğru azaltabilir ve cilt üzerindeki koyu lekeler, çizgiler ve kırışıklık gibi cilt hasarlarını önler.

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ