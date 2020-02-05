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05 Şubat 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 18:08:59

Depresyonun bir nedeni de kilolar

Kilolar yüzünden depresyona girmek ve depresyona girdiği için kilo almak.

Tam bir kısır döngüye dönüşen bu zinciri kırmak her zaman kolay olmuyor. Kişiyi depresyona sürükleyen kilolar arttıkça depresyonun şiddeti artıyor. Uzm. Dr. Mehmet Yavuz kilolu olup da “Ben kendimle barışığım” diyenlerin çoğunun gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor ve ekliyor; 'Aslında kilo, başlı başına yoğun bir anksiyete nedenidir. Kilo artışı, muhtemelen artan stres veya duygusal bir aksaklık sonucu ortaya çıkabilir.'

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