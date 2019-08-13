Deneysel Ebola ilaçlarında yüzde 90'lık iyileştirme başarısı görüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) bir yıldan uzun süredir görülen Ebola salgınının tedavisinde yüksek oranda iyileşme sağlayan 2 ilaç geliştirildiği bildirildi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünce (NIAID) yapılan açıklamaya göre, kurumun desteğiyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eşgüdümünde yapılan araştırmada, KDC'deki yaklaşık 700 Ebola hastası üzerinde "REGN-EB3", "mAb114", "ZMapp" ve "Remdesivir" isimli ilaçlar denendi.

Virüsü kaptıktan sonra iyileşen kişilerden alınan antikorlarla geliştirilen "REGN-EB3" ile "mAb114" isimli ilaçlar, hastalığın erken safhalarında kişilerin vücutlarında daha az Ebola virüsü varken verildiğinde, vakaların yüzde 94'ünde iyileşme sağlandı.

İlaçlar, hastalığın daha ileri safhalarında verildiğinde ise "REGN-EB3" ilacını alan hastaların iyileşme oranı yüzde 71 olurken "mAb114" ilacını alan hastaların da yüzde 66'sı iyileşti.

"Ebola hastalarından ölüm oranını önemli ölçüde düşüren ilk ilaçlar"

NIAID Direktörü Doktor Anthony Fauci, "REGN-EB3" ve "mAb114" ilaçlarının bilimsel olarak sağlıklı çalışmada, "Ebola hastalarından ölüm oranını önemli ölçüde düşüren ilk ilaçlar" olduğunu kaydetti.

Geliştirilen ilaçların, kısa sürede salgının etkili olduğu bölgelerde kullanılmaya başlanması bekleniyor.

KDC'deki son Ebola salgınında, ölüm oranı yüzde 67 olarak gerçekleşti.

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 800'e yaklaştı

Diğer yandan KDC'de geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı, bin 797'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu ve Ituri eyaletinde, 2 bin 831 kanamalı ateş vakasının görüldüğü salgında, 2 bin 737 kişide Ebola virüsüne rastlandı.

Bakanlık, Ebola'dan bin 797 kişinin yaşamını yitirdiğini, 94 kanamalı ateşten ölüm vakasının da muhtemelen Ebola'dan kaynaklandığını belirtti.

Öte yandan virüsü taşıyan 826 kişi iyileşirken Ebola merkezlerindeki 114 kişinin tedavisi sürüyor.

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 200 bine yakın kişi aşılandı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

(AA)