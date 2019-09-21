Demirhindi çayıyla karaciğeri temizleyin

Karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde yağ damlacıklarının birikmesi yani karaciğerin kendi ağırlığının yüzde 5’ten fazla yağ içermesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Yağlanmaya; obezite, insülin direnci, hareketsizlik, beslenme bozuklukları sebep olur. İnsülin direnci, hormonal nedenler ya da sadece kötü beslenme alışkanlıkları yüzünden alınan kilolar, vücutta yağ hücrelerinde depolanır. Artan kilolar yağ hücrelerini artık yağ depolayamaz hale getirir. Bunun sonucunda, hücrelerde depolanamayan yağlar kanda dolaşmaya ve karaciğer gibi iç organlarda toplanmaya başlar. Eğer sebze ve meyve ağırlıklı beslenmiyorsanız, düzenli egzersiz yapmıyorsanız, alkol ve sigara gibi alışkanlıklarınız varsa sizin de karaciğeriniz risk altında olabilir.

ANTİOKSİDAN ETKİLİ

Karaciğeri bitkisel ve doğal yollarla temizleyebilir, yıpranmış olan karaciğerinizi ilk günkü gibi sağlıklı hala getirebilirsiniz. Bu organı temizleyen ve hızlı şekilde gençleştiren en önemli bitki demirhindidir. Şekil olarak baklaya benzeyen, tatlı ve ekşi tadı olan demirhindi yahut diğer adıyla hinthurması, karaciğer için en faydalı bitkilerden biri olarak bilinir. Osmanlı mutfağından eksik olmayan demirhindinin birçok faydası vardır. Anavatanı Afrika olan demirhindi, 5000 yıl öne keşfedilmiş, gıda olarak tüketilmesinin yanı sıra bitkisel tedavilerde de kullanılmıştır. Güçlü bir antioksidandır, içerisinde E, B, C vitaminleriyle demir, fosfor, manganez ve diyet lifi barındırmaktadır.

KOLESTEROLÜ DENGELER

Demirhindinin içeriğindeki C vitamini kötü kolesterolü düşürerek, damarlardaki kanın akışını kolaylaştırır. Demirhindi meyvesinde yüksek oranda bulunan bu vitamin, damarlardaki kanın akışını kolaylaştırarak kalp rahatsızlıklarına yakalanma oranını düşürür. Aynı zamanda bu duruma bağlı ortaya çıkabilecek yüksek tansiyonu da önlemiş olur. Susuzluğu gidermesi demirhindinin en yaygın faydaları arasındadır.

MİDE EKŞİMESİNİ GEÇİRİYOR

Demirhindi vücuttaki sıvı oranını dengeleyerek böbreklerde taş ya da kum oluşumunu da engeller. Mide ekşimesine de iyi gelir. Çevresel etkilerden dolayı deforme olmuş sinir hücrelerindeki toksinleri azaltarak psikolojik hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Antimikrobiyal özelliği sayesinde de vücuttaki zararlı parazitleri azaltır. Bağışıklığı güçlendirerek vücudu kanserli hücrelere karşı korur.

HAZIRLANIŞI

Bir litre suyu kaynatın ve 20 gram demirhindi meyvesini ekleyin. İyice kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa aç veya tok karnına içmeniz gerekir.