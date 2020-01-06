Çölyak hastalarına kişniş kürü

Çölyak, aynı zamanda diyabet riskini de artırıyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, çölyak hastalarının şikayetlerini azaltacak kür tarifini şu şekilde veriyor: “2 adet meyan kökünü kaynar suya atın. Kısık ateşte 7 dakika kaynatın. 2 tatlı kaşığı kişniş tohumu ve 1 tatlı kaşığı ısırgan otunu ekleyin. 10 dakika demleyin. Taze hazırladığınız kürü sabah ve akşam günde 2 kez tüketin.”