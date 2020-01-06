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06 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 02:40:42

Çölyak hastalarına kişniş kürü

Genetik yapısına müdahale edilen buğdayın hayatımıza girmesiyle ortaya çıkan Çölyak hastalığı giderek artıyor.

Çölyak, aynı zamanda diyabet riskini de artırıyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, çölyak hastalarının şikayetlerini azaltacak kür tarifini şu şekilde veriyor: “2 adet meyan kökünü kaynar suya atın. Kısık ateşte 7 dakika kaynatın. 2 tatlı kaşığı kişniş tohumu ve 1 tatlı kaşığı ısırgan otunu ekleyin. 10 dakika demleyin. Taze hazırladığınız kürü sabah ve akşam günde 2 kez tüketin.”

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