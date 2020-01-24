Çocukları obeziteden koruyan 7 altın kural

Obezite tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda artan önemli bir sağlık sorunu ve ‘salgın hastalık’ olarak kabul ediliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Seda Özer, “Çocuklarda obezite, vücut kitle indeksinin yaşa göre beklenen normal değerin üstünde olmasıdır. Çocukluk obezitesi, sadece gelişme çağında yarattığı psikolojik ve fiziksel sorunlar nedeniyle değil erişkinlikte görülen başta kalp damar hastalıkları, diyabet, üreme problemleri ve kas-iskelet sorunları gibi pek çok hastalığın temelini attığı için de tehlikelidir. Çocuklarda görülen obezitede, genetik ve doğumdan gelen hormonal bozukluklar risk faktörlerinin küçük bir oranını oluşturmaktadır” dedi.

- Bebeklere ilk 6 ay mutlaka anne sütü verilmelidir.

- Aile dengeli ve düzenli beslenmeyi bir alışkanlık haline getirmelidir.

- Spor aktiviteleri için çocuklara imkan yaratılmalıdır.

- Bir uzmana başvurularak gerekli ölçümler ve kan tetkikleri yaptırılmalı, çocuğun mevcut durumuyla riskleri belirlenmelidir.

- Ezbere sıkı diyetler yerine diyetisyen gözetiminde çocuğun yaş ve aktivitesine uygun beslenme planı yapılmalıdır.

- Kilo verme sürecinde çocuk; kilo kontrolü, beslenme düzeni ve hareket konusunda teşvik edilmelidir.

- Gerekli görüldüğü takdirde psikolog destek geciktirilmeden alınmalıdır.