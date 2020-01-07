Çocuklarda D vitamini eksikliği raşitizm nedeni

Raşitizm, kemik doku olmak üzere birçok sistemi ilgilendiren bir hastalıktır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ali Talay, “Raşitizm daha çok D vitaminiyle ilgilidir. Çünkü D vitamini, gıdalarla alınan ve kemik sağlığı için çok önemli olan kalsiyum ve potasyum gibi minerallerin bağırsaktan emilmesini sağlar. Ancak D vitamininin yeterli gelmediği durumlarda kemiklerde fosfor ve kalsiyum seviyeleri azalmaya başlar” dedi.

KEMİKLERDE EĞRİLİKLER OLUR

Raşitizm aynı zamanda D vitamini yönünden zengin olan besinlerin az tüketilmesiyle de ilgilidir. Balık yağı, yumurta sarısı, somon ve uskumru gibi yağlı balıklar D vitamini içerir. Bazı çocuklar vücutlarının D vitamini emilimini etkileyen hastalıklara sahip olabilirler. Bunlar; böbrek sorunları, kistik fibroz, çölyak hastalığı, enflamatuar bağırsak hastalığıdır. Dr. Mehmet Ali Talay, hastalığın belirtilerini 'Motor becerilerinde ve büyümede gecikme, kas güçsüzlüğü, omurgada ağrı, kafatasının gövdeye göre büyük olması, bacakların çarpık ve eğri olması, göğüs kemiğinin çıkıntılı olması' şeklinde sıraladı.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Raşitizm tedavisinin temeli, D vitamini ve kalsiyum takviyeleri üzerine kuruludur. Üç haftada kan kalsiyum ve fosfor düzeyleri normale döner; böylece alkalen fosfataz düzeyi normalleşmeye başlar. Röntgen belirtileri açısından, kemikler çok çabuk yeniden mineral tutar. Eğer ki, çocuktaki kemik deformasyonu çok fazla ise bu durumda cerrahi yollara başvurulur.