  • Bist 100
    100114
  • Dolar
    5,6930
  • Euro
    6,3597
  • Altın
    276,8200
İstanbul
15 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Girişimcilik eğitimi alanlara KOSGEB'den düşük faizli kredi Girişimcilik eğitimi alanlara KOSGEB'den düşük faizli kredi
Eni ve Total şirketlerinin 7'nci parsel planını değiştirdiği iddia edildi Eni ve Total şirketlerinin 7'nci parsel planını değiştirdiği iddia edildi
Süper Lig'in liderlik yarışında en az puanlı sezon Süper Lig'in liderlik yarışında en az puanlı sezon
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Mothercare iflas başvurusu yapıyor Mothercare iflas başvurusu yapıyor
'Mucize bitki' safranın depresyona iyi geldiği tespit edildi 'Mucize bitki' safranın depresyona iyi geldiği tespit edildi
Galatasaray Avrupa'daki 100. galibiyetini bir türlü alamadı Galatasaray Avrupa'daki 100. galibiyetini bir türlü alamadı
Çocuklarda çinko desteği bağışıklığı güçlendiriyor Çocuklarda çinko desteği bağışıklığı güçlendiriyor
Ahmet Çakar: 'Fenerbahçe kazanmasın diye talimat gelmiş' Ahmet Çakar: 'Fenerbahçe kazanmasın diye talimat gelmiş'
'Lösemili çocukların tedavisinde başarı oranı yüzde 85'e yükseldi' 'Lösemili çocukların tedavisinde başarı oranı yüzde 85'e yükseldi'
Beşiktaş'a Larin'den beklediği müjdeli haber geldi Beşiktaş'a Larin'den beklediği müjdeli haber geldi
Kulüpler Birliği Vakfı 10. başkanını seçiyor Kulüpler Birliği Vakfı 10. başkanını seçiyor
Akciğer kanserinde yeni tedavi yöntemleri sağ kalım süresini artırıyor Akciğer kanserinde yeni tedavi yöntemleri sağ kalım süresini artırıyor
Rubaileriyle edebiyat dünyasını etkileyen şair: 'Ömer Hayyam' Rubaileriyle edebiyat dünyasını etkileyen şair: 'Ömer Hayyam'
Irak’taki protestolarda İran ve Haşdi Şabi’nin rolü Irak’taki protestolarda İran ve Haşdi Şabi’nin rolü
Türkan Şoray Ediz Hun'u sahnede yalnız bırakmadı Türkan Şoray Ediz Hun'u sahnede yalnız bırakmadı
Kurban Bayramı tarihi 2020 ne zaman? Kurban Bayramı 2019 hangi gün? Kurban Bayramı tarihi 2020 ne zaman? Kurban Bayramı 2019 hangi gün?
Duayen sanatçı Mehmet Atay'dan Ankara'ya yeni tiyatro Duayen sanatçı Mehmet Atay'dan Ankara'ya yeni tiyatro
Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarının hakemleri belli oldu Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarının hakemleri belli oldu
"Türk askeri kurtarmazsa ölürdük" "Türk askeri kurtarmazsa ölürdük"
MHK'den VAR Sistemi hakkında detaylı açıklama geldi MHK'den VAR Sistemi hakkında detaylı açıklama geldi
Real Madrid - Galatasaray maçının Felix Zwayer hakemi oldu Real Madrid - Galatasaray maçının Felix Zwayer hakemi oldu
CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur: Türk müziğinin en iyi örneklerini davet edeceğiz CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur: Türk müziğinin en iyi örneklerini davet edeceğiz
Rusya Suriye'deki S-400'lerini 'kapattı' Rusya Suriye'deki S-400'lerini 'kapattı'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Kasım 2019 Pazartesi 15:12:48 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 15:13:39

Çocuklarda çinko desteği bağışıklığı güçlendiriyor

Prof. Dr. Betül Ayşe Acunaş, "Çinko, hem büyüme ve gelişmeyi hem de bağışıklık sistemini güçlendirir. Çinko desteği almak mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı direnci artırır." dedi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Betül Ayşe Acunaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbaharda yaşanan ani sıcaklık değişimlerinin, özellikle bebek ve çocukları olumsuz etkilediğini belirtti.

Ani sıcaklık değişimleri karşısında henüz bağışıklığı gelişmemiş bebek ve çocukların savunmasız kaldıklarını ifade eden Acunaş, "Mevsim geçişlerinde bebek ve çocuklar başta üst solunum yolları hastalıkları olmak üzere alerjik durumlar, mide bağırsak enfeksiyonları ile bazı psikolojik rahatsızlıklar yaşayabilir. Bu aylarda özellikle hastalıklara yakalanmamak için sağlıklı beslenme çok önemlidir." dedi.

"Çinko, hastalıklara karşı direnci artırır"

Çocukların, anne ve babalarının beslenme alışkanlığını taklit ettiğini vurgulayan Acunaş, ailelerin özellikle sağlıklı beslenme kurallarını benimseyerek çocuklarına rol model olması gerektiğini söyledi.

"Örneğin anne baba brokoli, lahana, balık yemiyorsa, çocuk da yemeyecektir" diyen Acunaş, şöyle devam etti:

"Çocuklar anne ve babalarının beslenme alışkanlığını taklit eder. Aileler, özellikle sağlıklı beslenme kurallarını benimseyerek çocuklarına rol model olmalıdır. Çinko, hem büyüme ve gelişmeyi hem de bağışıklık sistemini güçlendirir. Çinko desteği almak mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı direnci artırır. D vitamini eksikliği bağışıklık sistemini zayıflatır. Bu nedenle D vitaminini yeterince almak, yazın güneşten faydalanmak, çocuklarımızı kışa hazırlar.

Çocuklarla temiz havada bol bol gezintiler yapmalı, bağışıklık sistemi gelişiminde büyük ölçüde önemli olan, D vitamininin doğal yollardan alınması desteklenmelidir. Omega-3 ve beta glukan kullanılması bağışıklık sistemine olumlu etki yaparak, vücut direncini artırarak gereksiz antibiyotik kullanımını azaltır."

Prof. Dr. Acunaş, çocuklarda fazla besin tüketimi ve normal kilonun üstünde olmanın bağışıklık sistemini zayıflatacağına işaret ederek, "Fazla yağ alımı oksidan madde miktarını artırır ve savunma sistemini zayıflatır. Bu nedenle çocukların fazla kilo alımını engellemek için dengeli beslenmeye özen göstermeli ve spor aktivitelerine yönlendirilmelidir." diye konuştu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ