  • Bist 100
    102556
  • Dolar
    5,7199
  • Euro
    6,3825
  • Altın
    260,6420
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kemer'de tur otobüsü şarampole yuvarlandı Kemer'de tur otobüsü şarampole yuvarlandı
'Çocuklar için hastane okulları oluşturmaya çalışıyoruz' 'Çocuklar için hastane okulları oluşturmaya çalışıyoruz'
Falcao'da sıcak gelişme! Monaco resmen açıkladı Falcao'da sıcak gelişme! Monaco resmen açıkladı
THY'nin üçüncü 'rüya uçağı' İstanbul'da THY'nin üçüncü 'rüya uçağı' İstanbul'da
S&P ve Moody's Johnson'dan rahatsız oldu S&P ve Moody's Johnson'dan rahatsız oldu
Bursa'da bir apartmanın çatı katında yangın çıktı Bursa'da bir apartmanın çatı katında yangın çıktı
Gazze'de su krizi tehlikeli boyutlara ulaştı Gazze'de su krizi tehlikeli boyutlara ulaştı
Meteoroloji hava durumu ile ilgili saat verdi! Kuvvetli yağış geliyor... Meteoroloji hava durumu ile ilgili saat verdi! Kuvvetli yağış geliyor...
MEB'den kitap okuyan öğrencilere ücretsiz gençlik kampı MEB'den kitap okuyan öğrencilere ücretsiz gençlik kampı
AB'den ABD'ye ticari misilleme uyarısı AB'den ABD'ye ticari misilleme uyarısı
BMMYK heyeti Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti BMMYK heyeti Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti
Düzce'deki felakette arama çalışmalarına ara verildi Düzce'deki felakette arama çalışmalarına ara verildi
Düzce'de tamir ettiği kepçenin altında kalan usta öldü Düzce'de tamir ettiği kepçenin altında kalan usta öldü
Siirt Şirvan'da baraj gölünde bir kişi boğuldu Siirt Şirvan'da baraj gölünde bir kişi boğuldu
Antalya Kumluca'da orman yangını Antalya Kumluca'da orman yangını
Türkiye Özbekistan ile 27 farklı alanda iş birliği yapacak Türkiye Özbekistan ile 27 farklı alanda iş birliği yapacak
Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi için son başvuru tarihi 1 Ağustos Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi için son başvuru tarihi 1 Ağustos
Liselilerin matematikteki başarısı olimpiyatlarda 4 madalya kazandırdı Liselilerin matematikteki başarısı olimpiyatlarda 4 madalya kazandırdı
Van'da KKKA şüphesiyle bir kişi hayatına kaybetti Van'da KKKA şüphesiyle bir kişi hayatına kaybetti
Pucca'nın aldığı hapis cezasının gerekçesi açıklandı Pucca'nın aldığı hapis cezasının gerekçesi açıklandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Basın mensuplarımızın her daim yanındayız Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Basın mensuplarımızın her daim yanındayız
Kütahya merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 5'i muvazzaf 10 asker gözaltına alındı Kütahya merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 5'i muvazzaf 10 asker gözaltına alındı
'ByLock' soruşturmasında 16 tutuklama 'ByLock' soruşturmasında 16 tutuklama
Sezen Aksu'nun babası taburcu oldu Sezen Aksu'nun babası taburcu oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Temmuz 2019 Salı 19:07:22 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 19:10:31

'Çocuklar için hastane okulları oluşturmaya çalışıyoruz'

Türkiye ve KKTC'den organ nakli yapılan çocukların katılımıyla organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artmasına katkı amacıyla düzenlenen 3 gün sürecek "Uluslararası Organ Nakilli Çocuk Kampı" başladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile hasta çocuklarla ilgili hastane okulları oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Uzun süreli hastanede yatması gereken çocuklar için söylüyorum, bunların okuluna ve okumaya devam etmesi, hayata bağlanması gerekiyor. Projeyle de hastanede sınıflar oluşturup, bu çocukları o sınıflarda en azından akranlarıyla beraber okuyabilir bilgi seviyesinde tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Memişoğlu, organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamak amacıyla Batıgöz Sağlık Grubu'nun ev sahipliğinde Altunizade yerleşkesinde gerçekleştirilen ve üç gün sürecek "Uluslararası Organ Nakilli Çocuk Kampı"nın açılışında, Türkiye'de yapılan ilk organ nakillerinden bahsetti.

Türkiye'de ilk kornea naklinin 1935'te, ilk kalp naklinin 1968'de, ilk karaciğer naklinin ise 1988'de yapıldığını hatırlatan Memişoğlu, bugün sadece İstanbul'da 70 nakil merkezi bulunduğunu kaydetti.

Memişoğlu, organ nakli konusundaki son gelişmelere değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'da geçen yıl bin 694 canlı, yaklaşık 165 tane de sadece böbrek nakli yapılmış durumda. İstanbul'da 2018'de toplam 649 karaciğer nakli yapılmış. Bunların 106'sı kadavratik diğerleri canlı. 2010 senesinde 5 bin 400 kornea bekleyen hastamız varken, yine bin 300 kornea nakli yapılıyordu. Bugün bin 500 bekleyen var ama 4 bin 33 kornea nakli yapabilir hale geldik. Bunu hem devletimizin bu konudaki mali olarak da desteği hem de alt yapılarımızın güçlenmesiyle başardık."

Esas hedefin kadavratik nakil bazlı bir sisteme dönüşmek olduğunu dile getiren Memişoğlu, "Bunu sağlayabilmemiz için de nasıl altyapımızı kuvvetlendirdiysek, insan gücümüz artık yeterli hale gelmişse, toplumumuzda da böbreğini bağışlaması ve bu bağışlanan böbreğin de kullanılabilir olarak insanları ikna etmemiz ve organizasyonu iyi yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Organ bağışını anlatmamız gerekiyor"

Organ naklinde Türkiye'nin son 10 yılda, özellikle özel sektörün büyük katkılar ve yatırımlarıyla çok yol kat ettiğini aktaran Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün eğer bin 694 böbreğin sadece 165 tanesinde kadavratik yapıyorsak ve 100 beyin ölümü bildiriminden 22'sinin ancak organını olarak kullanabiliyorsak burada kat etmemiz gereken yolun neresi olduğunu, hepimizin bilmesi gerekiyor. İnsanlara gerçekten bu hissi, böbreği, organı bağışlamanın ne demek olduğunu, başına gelmeden onlara anlatmamız gerekiyor. Ayrıca, bu böbreğin, karaciğerin, kalbin nasıl organ transplantında kullanılabileceğini ekip olarak da iyi organize etmemiz gerekiyor. Bunun için toplumsal olarak da medyanın da büyük desteğine ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Siyami Ersek'e gittiğim zaman, orada kalp yetmezliği olan çocukları toplumun bilmesi gerekiyor. Bunları topluma anlatmamız gerekiyor. Bunun da en iyi yöntemleri medya, özellikle çocuk gelişimi ve bu konuda da insanları bilinçlendirmemiz gerekiyor."

Memişoğlu, çocukların gelecek demek olduğunu ve bu geleceğe iyi yatırım yapılması gerektiğini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı ile hasta çocuklarla ilgili hastane okulları oluşturmaya çalışıyoruz. Uzun süreli hastanede yatması gereken çocuklar için söylüyorum, bunların okuluna ve okumaya devam etmesi, hayata bağlanması gerekiyor. Projeyle de hastanede sınıflar oluşturup, bu çocukları o sınıflarda en azından akranlarıyla beraber okuyabilir bilgi seviyesinde tutmaya çalışıyoruz." dedi.

"Bağış oranımız, bu milletin hak ettiği düzeyde değil"

Organ ve Doku Nakli İstanbul Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Karaciğer Nakli Cerrahı Op. Dr. Gültekin Hoş ise Türkiye'nin son 10 yılda organ naklinde dünyada çok iyi bir duruma geldiğini söyledi.

Organ bağışında da iyi bir duruma gelinmesini istediklerinin altını çizen Hoş, "Beyin ölümü gerçekleşen 100 kişiden aile bağış oranımız sadece 22-23'lerde. Halbuki, ölüm çürümesi kesin olan bir bedenden şayet bağış olursa, 3'ü veya 4'ü bebek veya çocuk olmak üzere, 8 insana hayat gidebiliyor. Dolayısıyla bu yüce kararın peşinden gelen bu asil fedakarlık sayesinde 8 kişi hayat bulabiliyor. Bağış oranımız, bu milletin hak ettiği düzeyde değil. Bizler bu oranı yükseltmek istiyoruz. Aslında bizler insanlardan, insan için organ istiyoruz." diye konuştu.

Programda, Batıgöz Sağlık Grubu Medikal Direktörü Prof. Dr. Ferda Çiftçi de selamlama konuşması yaptı.

Ünlü cerrahlar ve hekimler konferans verdi

Kendisi de böbrek nakli olan Sağlık Editörü Didem Seymen Balcı'nın sunuculuğunda gerçekleştirilen programın ilk günü, organ nakli konusunda ünlü cerrahlar ve hekimlerin konferansıyla devam etti.

Konferansta, Koç Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı ve karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor unvanına sahip Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kaan Kırali, Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve İlik Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Tunç Fışgın, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer Nakli Cerrahı ve Türkiye'nin ilk başarılı akciğer naklini gerçekleştiren ekibin üyesi Doç. Dr. Erdal Taşçı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Nayır, kendi alanlarındaki organ nakli konusunda bilgiler verdi.

Program sonunda İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'na, konuşmacılara ve yaptıkları bilgilendirici sağlık haberleri dolayısıyla medya mensuplarına plaket verildi.

Organ bağışı masası kuruldu

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından etkinlik kapsamında kurulan organ bağışı masasında, Organ ve Doku Nakli İstanbul Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Op. Dr. Hoş ve ekibince bağış yapmak isteyen kişilerin sorularını yanıtlanacak.

Türkiye ve KKTC'den akciğer, karaciğer, böbrek, kalp, ilik ve kornea nakilli çocukları bir araya getiren kamp ile İstanbul ve eğlence parkı gezisine katılacak çocukların birkaç gün de olsa hastalıklarını unutup yaşıtlarıyla tatil yapmanın keyfini yaşaması amaçlanıyor.

Kamp, 25 Temmuz'da sona erecek. 

AA

AB'den ABD'ye ticari misilleme uyarısı
S&P ve Moody's'den İngiltere'ye uyarı geldi
Meteoroloji hava durumu ile ilgili saat verdi! Kuvvetli yağış geliyor...
THY'nin üçüncü 'rüya uçağı' İstanbul'da
Pucca'nın aldığı hapis cezasının gerekçesi açıklandı
Bu nasıl kepazelik diyen yok! Az kalsın büyük kriz çıkıyordu!
O ülkeden hem tebrik hem de uyarı!
Falcao'da sıcak gelişme! Monaco resmen açıkladı
Türkiye'den İsrail'e sert çıkış!
MSB: ABD ile güvenli bölge tesis edilmesine yönelik çalışma bugün Ankara'da başladı
Bakan Selçuk'tan gençlere müjde
Bakan Kurum'dan Düzce açıklaması
Tuvalette yaşayan yaşlı adam sıcak yuvaya böyle kavuştu
Tarihe geçen operasyonda çarpıcı detaylar! FETÖ'cü komiser gözaltına alındı!
Fenerbahçe yeni ön liberosunu buldu! Sarı Lacivertliler Ibrahim Amadou ile anlaşmaya vardı
4 yılda 8 bin sivil öldürdüler: "Gurur duyuyoruz"
Bütün emeklilere 1.000 TL! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
Vicdansızlığın bu kadarı! Hamile kediyi Pitbul'un ağzına attı
İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu
Rusya'dan son dakika S-400 açıklaması!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ