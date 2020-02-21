Çin olabilecek en kötü iki haberi duyurdu: Korona'da bumerang etkisi

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, ülkede kesinleşen Covid-19 vaka sayısı 11 bin 633'ünün durumu ciddi olmak üzere 75 bin 465'e çıktı.

Covid-19 salgını nedeniyle can kaybı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde olmak üzere 2 bin 238'e yükselirken, bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı da 18 bin 264'e ulaştı.

Ülkede Covid-19'a yakalandıkları şüpheli olan kişilerin sayısı 5 bin 206'ya, müşahede altına alınanların sayısı 120 bin 302'ye geriledi.

Çin ana karası dışında Hong Kong'da vaka sayısı 68'e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak bildirildi.

BUMERANG ETKİSİ: TEDAVİ EDİLEN HASTALAR TEKRAR ENFEKTE OLUYOR

Wuhan Koronavirüs Tıbbi Tedavi Grubu Başkanı Profesör Zhao Jianping, Covid-19 testlerinin sonuçlarıyla ilgili endişe verici bulgular açıkladı. Hastaların iki kez negatif çıkan test analizi, taburcu olduktan sonra pozitif hale geldi. Bu hastaların, iki kez enfekte oldukları kaydedildi.

Beijing News'e konuşan Zhao Jianping, bu durumu testlerin kusurları, laboratuvar teknisyenlerinin olası hataları ve bazı hastaların organizmasının özellikleri ile açıkladı. Bununla birlikte, hastalığın nüksetmesi veya yeniden enfekte olup olmadığıyla ilgili kesin bir şey söyleyemedi.

Jianping'e göre, bunun nedenleri arasında virüsün vücuttan tamamen çıkmadığı ya da yeterli antikor üretilmediği gösterilebilir.

Jianping, tüm hastaların taburcu olduktan sonra 14 gün daha ek karantinaya alınması gerektiğini belirtti.

Zhao Jianping ayrıca, hastalığın seyri hakkında şunları söyledi: "Başlangıç nispeten yumuşak, fakat 7-10 gün sonra göğüste sıkışma, akciğerde hasar ve yüksek ateşle kritik aşama başlıyor. Eğer hasta bu dönemde yeterli tedavi alırsa, sonuç olumlu olabilir. Ancak, Wuhan'daki hastaneler çok kalabalık olduğundan, hastalık birçoğu için dönüşü olmayan bir aşamaya geçti."

"VİRÜS KALICI HASTALIK HALİNE DÖNÜŞEBİLİR"

Çin Merkezi Televizyonuna (CCTV) konuşan Çin Sağlık Bilimleri Akademisi Başkanı Vang Çın, Covid-19'un kalıcı bir hastalık olabilme ihtimaline karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Virüsün kontrol altına alınmasındaki temel girişimin bilimsel araştırmalar olması gerektiğini vurgulayan Vang, "Covid-19, grip gibi uzun süreli bir hastalık olabilir" dedi. Vang, Covid-19 görülen vaka ve bu nedenle ölenlerin sayısında düşüş olduğunu ifade etti.

Çin'de Covid-19'un ilk kez ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde hastaların tedavi altına alınması için çok fazla bekletildiğine işaret eden Vang, bu uygulamanın virüsün yayılma riskini artırdığını aktardı.

( AA)