Cilt hastalıklarına hercaimenekşe

Evimizde genellikle süs amaçlı baktığımız hercaimenekşenin insan sağlığına birçok faydası vardır. Bitkisel tedavi uzmanları egzamaya çare olarak 'hercaimenekşe'yi gösteriyor. İçeriği; salisilik asit, metil salisilat, violin, rutin glikozidi, violaksantin, zeoksantin, flavoksantin, kalsium ve magnezyum tuzları, tanenler gibi maddelerden oluşmaktadır. Egzama ve akne gibi çeşitli cilt problemlerini iyileştirici özelliği vardır. Kanın temizlenmesine yardımcı olur. Çıbanları geçirmede faydalıdır.

TOKSİNLERİ VÜCUTTAN ATIYOR

Bağırsaklardaki toksinleri atmaya da yarayan hercaimenekşenin bilinmeyen diğer faydalarını bitkisel tedavi uzmanları şu şekilde sıralıyor: Bağırsaklarda ve idrar yolunda biriken toksinleri vücuttan idrar yoluyla atar. Kış aylarında soğuyan havalarla birllikte ortaya çıkan solunum rahatsızlıklarını tedavi ettiği gözlemlenmiştir. Özellikle de boğazda biriken enfeksiyonu bir günde temizlemektedir. Balgam söktürücü özelliği bulunur. Yapılan araştırmalara göre hercai menekşenin egzama tedavisinde kullanıldığı ve olumlu sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir.

SOLUNUM YOLLARINI AÇAR

Bu bitki aynı zamanda ciltteki problemleri de gidermeye yardımcı olur. Sivilce ve akne gibi problemi olan kişilerin bu bitkiyi kullanması önerilmektedir. Zehirlenme durumuyla karşı karşıyaysanız menekşe kökü kaynatılıp içildiğinde kusturucu etki gösterir. Solunum yollarında rahatsızlık yaşıyorsanız örneğin; öksürük ve nezle gibi durumlarda kekikle beraber kaynatıp balla karıştırarak tüketebilirsiniz. Romatizma ağrıları sırasında nane ve karanfille kaynatılıp bir kaşık bal eklenerek tüketilir. Ağır dinene kadar bu karışımı kullanabilirsiniz.

ÇAYINA BAL EKLEYİN

Ateş düşürmek için 100 gr. kuru yaprak bir litre suda kaynatılır, bir gün bekletilir. Ertesi gün 3 saatte bir içilir. Öksürükte kullanmak için bir çay kaşığı bal da eklenebilir. Balgam söktürücü olarak 10 gr. taze bitkiden bir litre suda kaynatılıp yemek aralarında birer çay bardağı içilir.

SAÇLARI CANLANDIRIR

Bu şifalı bitkinin yağı kullanıldığında saçın parlamasını sağlar, canlılık kazandırır. Ayrıca menekşe yağı, badem yağı ve yumurta sarısıyla birlikte karıştırıldığında saç dökülmesini önler. Kanı temizleyen bu bitki, aynı zamanda lapa olarak kullanılarak ciltteki kızarıklıklara sürülebilir, cilt yaralarını iyileştirir. Boğmaca ve uyuz hastalığı tedavisinde de yararlıdır.