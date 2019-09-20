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20 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 23:12:37

Cildin dostu mavi kantaron

Hücre yenileme özelliği olan mavi kantaron’ ciltteki pek çok sorunu ortadan kaldırıyor. Sivilceleri kurutuyor.

Bitkisel tedaviyi tercih edenler ‘sarı kantaronu’ evinden eksik etmez. Fakat ‘mavi kantaron’ da en az onun kadar şifalı bir bitkidir. Peygamberçiçeği olarak da bilinen mavi kantaron, yaz aylarında toplanıp kurutularak  kullanılır. Sadece çiçekleri değil yağı da çok yararlıdır. Kozmetik ürünlerinin içerisinde kullanılır. Yağı özellikle gözaltı,  göz çevresi ve cilt bakımında etkilidir. 

BİRKAÇ DAMLASI YETER 

Cilt için kantaron yağı, en çok leke, kızarıklık ve siyah noktaları gidermek için tercih ediliyor. Akşam saatlerinde veya gece yatmadan önce birkaç damla kantaron yağı sürerek, leke ve izlerden büyük oranda kurtulabilirsiniz. Kantaron yağının çok ince bir tabaka halinde, bir pamuğa birkaç damla damlatarak yüze uygulanması yeterlidir. Her tip cilt için kullanılabilir ama sorunlu ciltlerde önce azar azar uygulayarak, cildin nasıl tepki verdiğini ölçmekte fayda vardır. 

GÜNAŞIRI KULLANIN 

Cildinizin hassas olduğunu düşünüyorsanız kantaron yağını her gün değil, günaşırı veya birkaç günde bir cilde masaj yaparak kullanabilirsiniz. Hatta yağı yüzünüzde denemeden önce bilek içi gibi hassas bir bölgeye sürerek deneyin. Cildinizin aşırı veya alerjik bir tepki verip vermediğini bu şekilde anlayabilirsiniz. Kantaron yağını yüzünüzde bir saat beklettikten sonra durulayabilir ya da gece boyu yüzünüzde bırakabilirsiniz.

10 DAKİKADA HAZIR

Malzemeler: 

2 çay kaşığı mavi kantaron, 300-500 ml su.

Yapılışı: 

2 çay kaşığı mavi kantaronun taç yaprakları demliğe konur ve üzerine 300 ya da 500 ml sıcak su ilave edilir. 5 ya da 10 dakika demlenmeye bırakılır ve daha sonra süzülerek içilir.

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