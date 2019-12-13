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13 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 23:13:39

Cennet hurmasıyla kışın hastalanma

Vitamin ve kalsiyum deposu olan 'cennet hurması' soğuk algınlığı, grip ve nezleden koruyor. 

Gövdesi levha halinde çatlak görünümlü, yaprakları elips şeklinde yuvarlak, üst kısmı parlak koyu yeşil ve tüysüzken alt kısımları tüylü olan cennet hurması adeta şifa deposudur. Beslenme uzmanlarının kışın bol bol tüketilmesini tavsiye ettiği cennet hurması 'trabzonhurması'olarak da biliniyor. İçeriğinde A, C, B1, B2, B3 vitaminleriyle protein, karbonhidrat, fosfor, kalsiyum, selüloz, demir, sodyum, potasyum, magnezyum ve tanen bulunur. Özellikle A vitamini açısından zengin bir meyvedir. Kışın soğuk nedeniyle oluşabilecek tüm hastalıkları önleme özelliğine sahip olan cennet hurması aynı zamanda mide dostudur. Gastrit sorunu olanlara tavsiye edilen bir meyvedir. 

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR 

Mideye kuvvet verir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı savaşır. Vücudun savunma mekanizmasını bozan metaboliklere karşı koruyucudur. Yüksek antioksidan oluşu sadece bağışıklık sistemi için değil göz sağlığı için de yarar sağlar. Özellikle yaşlılığa bağlı oluşan göz hastalıklarına karşı koruma sağlar. Cennet hurmasının içeriğindeki bakır, potasyum gibi mineraller kırmızı kan hücresi üretimi sağlar. Kolesterolü ve tansiyonu düşürme özelliği vardır. Kansızlığın giderilmesinde ve tedavi edilmesinde etkili olan cennet hurması, düzenli olarak kullanıldığında ishali önler. Bağırsak iltihaplanmalarını tedavi edicidir. Aynı zamanda kabızlık gidericidir. Kanser hastalıklarına karşı koruma sağlar. İştahı açar. 100 gram cennet hurması 3,6 oranında diyet lifi içerir. Bu zengin içeriğiylediyetlerde kilo vermeyi hızlandırır. 

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR

Potasyum, mangan, bakır ve fosfordan oldukça zengin olan cennet hurmasının faydaları bunlarla da bitmiyor. İçerdiği bakır sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirir. Yani vücudu savunan mekanizmaların çalışmasına yardımcı olur. Bakır bileşeni de en az mangan kadar bağışıklığı güçlendirir ve kırmızı kan hücrelerinin yapımını sağlar. Lif içeriğinin yüksek olması mide ve bağırsak sisteminin çalışmasını sağlar ve bu şekilde kabızlık önlenir. Aynı zamanda irritabl bağırsak sendromunu engeller. 

KARACİĞERİ TEMİZLER

Cennet hurması, zararlı oksijen kaynaklı serbest radikalleri temizler ve antioksidan açısından zengindir. Hücre hasarını önler ve bu da sağlıklı bir karaciğerle sonuçlanır. İyi bir C vitamini kaynağı olduğundan bağışıklık kuvvetlendirir ve düzenli tüketildiğinde bu etki giderek artar. Böylece; soğuk algınlığı, grip ve astım dahil birçok akciğer enfeksiyonlarına karşı kalkan görevi görür.

KALBİ KORUR 

Yüksek lif içeren cennet hurması, hipertansiyonu önlerken kalp sağlığını da korur. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek hastalıklara karşı koruyucu etki sağlar. Karbonhidrat içeriğinin yüksek olmasından dolayı, şeker hastalığı olan bireylerin günde bir cennet hurmasının yarısını tüketmesi ideal olacaktır. Diyabetli kişilerin bu konuda dikkatli olması gerekir.

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