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12 Ocak 2020 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 23:27:25

Çay içmek felç riskini azaltıyor

Türk toplumunun vazgeçilmez içeceklerinden biri olan çay, başta kalp sağlığı olmak üzere diyabet ve bazı kanser türlerine karşı koruyucudur.

Ancak aşırı çay tüketimi başta kabızlık ve demir eksikliği olmak üzere bazı sorunlara da neden olabilir. Bu nedenle günde ortalama 3-5 bardak civarında taze çay tüketilmesi önerilmektedir. Beyinde sinsice ilerleyen unutkanlık sürecinin küçük bir diyet uygulamasıyla kontrol altına alınabileceğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, çay içmenin oksit giderici etkisinden dolayı beyin fonksiyonlarını artıracağını belirtiyor. 6 bin kadınla yapılan bir araştırmada düzenli çay içenlerde, içmeyenlere göre felç riskinin yarı yarıya azaldığının tespit edildiğini ifade eden Dr. Mehmet Yavuz, “Düzenli olarak içilen çay, kan sulandırıcı etkisi nedeniyle beyin, kalp ve damar hastalıkları üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Çayın, beyin hücrelerinin görev dışı kalmasının ilk adımı olan lipit peroksidasyonunu önlediği de düşünülmektedir” diyor.

ÇİKOLATAYLA TATLANDIRIN

Çikolata, hem kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan psikoaktif kimyasallar barındırıyor hem de güçlü oksit giderici maddeler içeriyor. Yanında tatlandırıcı olarak çikolata yemek, beyin ve beden sağlığı için faydalıdır. Çayı kurutulmuş dut ya da kayısı ile beraber içmek de etkilidir.

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