Canan Karatay'ın da tavsiye ettiği 'tirşik çorbası' 5 bin kişiye dağıtıldı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında kentte iş adamı Adem Mağralı tarafından vatandaşlara kurulan dev kazanlardan 5 bin tirşik çorbası ikram edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, etkinlikte Barış Pınarı Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın, yüksek dozda antioksidan içermesi nedeniyle gribe karşı önerdiği tirşik çorbasının, daha fazla tanıtıma ihtiyacı olduğunu dile getiren Güngör, şunları kaydetti:

"Maraşımızın birçok değeri var. Bizim mutfak kültürümüz bize özgü farklılıkları içeren bir kültürümüz. Bunların başında paçamız, tirşiğimiz, çorbamız, dolmamız, sarmamız, içli köftemiz bunlar bize özgü mutfak kültürümüz. Ve tirşik başka bir yörede olmayan biz çorbamız. Uzmanlarımız doğal antibiyotik olarak ifade ediyorlar. Yapılması biraz zahmetli de olsa bunu 12 ay piyasaya sürmemiz lazım. Daha fazla tanıtmamız lazım."

İş adamı Adem Mağralı ise Kahramanmaraş'ın kurtuluş yıldönümü vesilesiyle düzenledikleri şenliğin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Bu soğuk kış gününde vatandaşlara 5 bin kişilik tirşik ve pilav ikramında bulunduklarını ifade eden Mağralı, paylaştıkça çoğalan şeyin birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı.

İl Kültür Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı'nın da katıldığı etkinlikte kurtuluş kapsamında yöresel kıyafetlerini giyen "çeteler" gösteri yaptı.

AA