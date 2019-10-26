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26 Ekim 2019 Cumartesi 21:08:00 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 21:14:16

Canan Karatay açıkladı: Altından daha değerli

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Zeytinyağı altından çok daha değerlidir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki zeytinyağı kanser hücrelerini öldürüyor." dedi.

Hatay Valiliği himayesinde, Altınözü Kaymakamlığı ve Belediyesinin ev sahipliğinde 3. Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde konuşan Prof. Dr. Karatay, zeytinyağının önemine değindi.

Zeytin ve yağının stratejik bir bitki olduğunu dile getiren Karatay, "Sağlıklı meyvedir, altın değerindedir. Zeytinyağı da altın suyudur çünkü altın için insanlar birbirini öldürüyor. Zeytin ve zeytin yağı ömrü uzatıyor. Zeytinyağı altından çok daha değerlidir. Zeytin ve yağı kanser, mide ve bağırsak hastalıklarının yanı sıra birçok hastalığın da ilacıdır. Soğuk sıkım zeytinyağı bol bol tüketilirse, kilo almazsınız. Zeytinyağı karaciğer yağını giderir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, zeytinyağı kanser hücrelerini öldürüyor. Zeytinyağı eklem ağrılarını gideriyor, baş ağrılarını gideriyor, cildi yumuşatıp kadife gibi yapıyor." ifadelerini kullandı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın'ın da konuşma yaptığı etkinlikte, zeytin hasadı gerçekleştirildi.

Yemek yarışmasının da düzenlendiği programda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Hatay milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali 2 gün daha sürecek.

AA

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