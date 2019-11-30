Bu besin migrenle savaşıyor! İşte migrene iyi gelen süper besinler

Beyaz zambak ve zeytinyağıyla hazırlayacağınız karışım, diş, migren, romatizma ve kas ağrılarını kısa sürede geçirecek.

Kurutulmuş mineçiçeğinden hazırlanan çay migren ağrılarını geçiriyor. Bir çay kaşığı kurutulmuş mine çiçeğini bir su bardağı kaynamış suda kaynatıp içtiğinizde depresyon ve migren ağrılarını iyileştirir.Geleneksel bitkisel tıpta, baş ağrılarını, uykusuzluğu, depresyonu, anksiyeteyi, böbrek taşlarını, gut hastalığını, sarılığı ve diğer rahatsızlıkları tedavi için kullanılmış olan bitki, anne sütünü de artırabiliyor ve ayrıca adet dönemindeki ağrılara da iyi geliyor. 2016 yılındaki bir çalışma, mineçiçeğinin sinir sistemi üzerinde pozitif etkilerinin bulunduğunu gösteriyor. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde, ham mineçiçeği özütünün inmelere karşı etkili olduğu görülmüştür. Bunun yanında hayvanlarda uykuya dalma sürecini kolaylaştırırken, uyku süresinin de uzamasını sağlamıştır. Bu yönleriyle bir sakinleştirici olarak kullanılarak epilepsi, anksiyete, uykusuzluk gibi rahatsızlıklara karşı da etkili olmaktadır.

MİGREN AĞRISINI MERCANKÖŞK GEÇRİYOR

Ense, şakak veya göz çevresinde başlayıp yayılan migren ağrısından kurtulmak için bitkisel yöntemlerden faydalanmak mümkün.

Sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi olan mercanköşk bitkisi sayesinde migren ağrısından kurtulabilirsiniz. Antiviral ve antienflamatuvar etkisi sayesinde, üst solunum yollarını rahatlatarak, beyne daha fazla oksijen akışı sağlar. Bu sayede şiddetli migren ağrısı hafifler ve bir süre sonra tamamen geçer. Mercanköşk bitkisini çay formunda demleyerek, düzenli bir şekilde içebilirsiniz. Bir bardak suyu kaynatın ve içerisine bir tutam mercanköşk ilave edin. Bir süre demlendikten sonra ılık bir forma gelince içebilirsiniz.

Cildi güzelleştirdiği bilinen zambak bitkisinin ağrı dindirici özelliği de var. Latince adı lilium candidum olan zambak, zambakgiller familyasının gövdesi dik, güzel ve iri çiçeklere sahip, yaklaşık 110 türü olan bitkisidir. Bir metreye kadar uzayabilen zambağın çeşitli renkleri vardır fakat beyazının sağlık açısında önemi büyüktür.

Bitkisel tedavi uzmanları, beyaz zambaktan evde kolayca hazırlanabilen yağın içinde, bol miktarda, demir, iridin, tanen, reçine ve uçucu yağ bulunduğunu belirtiyor. Zambak yağı bu sayede etkili bir ağrı kesicidir. Ağrı vücudun neresinde olursa olsun, zambak yağından faydalanılarak bu ağrıdan kolayca kurtulmak mümkündür. Özellikle diş ağrıları zambağın uzmanlık alanındadır. Diş ağrısı ve iltihapları giderici etkisi vardır.

Romatizma ve kas ağrılarını da azaltır. Kulak ağrısını geçirir. Bunun için ağrıyan kulağa bir damla zambak yağı damlatmak yeterlidir. Baş ağrısını geçirmek için içine sirke ve bal eklenebilir. El ve ayaklarda oluşan nasırları geçirmeye yardım eder. Bu etkiden faydalanmak isteyenler, bir miktar zambak yağını bir bez yardımıyla nasırlarına sürüp bu bölgeyi bir süre bezle kapalı tutabilir. Masaj yağı olarak da kullanılabilir.

SİNİR SIKIŞMASINI GEÇİRİR

Banyo esnasında ve banyo sonrasında kullanıldığında rahatlatıcı etki gösterir. Kurumuş tırnakların ve tırnak derilerinin yumuşamasını sağlar. Çatlamış dirsekleri yumuşatarak acımalarının ve ağrı önüne geçer. Ciltteki kaşınmanın, yangının ve rahatsızlık hissinin önler. Sivilce ve aknelerin oluşumunu engelleyici nitelikte etki gösterir. El bilekleri ve parmaklarda oluşan, ayaklarda meydana gelen sinir sıkışmalarını rahatlatır, gevşeme sağlar.

KENDİNİZ YAPABİLİRSİNİZ

Beyaz zambak yağını, evde kendi imkanlarınızla yapabilirsiniz. Bunun için, öncelikle 3 avuç dolusu zambak çok ince bir şekilde kıyılır. Daha sonra içi zeytinyağı dolu kavanozun içine konulur ve kavanozun ağzı kapatılır. Bu kavanoz, 2 hafta boyunca güneşte bekletilir. Daha sonra, kavanoz kaynar su içerisinde kaynatılır. Son olarak, kavanozun içerisindeki madde ince bir tülbent yardımıyla süzülür. Böylece zambak yağı elde edilmiş olur.

DOĞAL BOTOKS

İçerdiği maddeler sayesinde cildi gerginleştirir. Kırışıklıkları azaltır, kişiye genç görünüm kazandırır. Adeta botoks etkisine sahiptir. Özellikle bacaklarda görülen selülitlerden de bu yağ sayesinde kurtulmak mümkündür. Selülit oluşumunu engellediği gibi mevcut olanların da rahatsız edici portakal kabuğu görüntüsünün yok edilmesine yardımcı olur. İyi bir nemlendiricidir. Yüzü ve göz altlarını nemlendirir. Gözaltı torbalarının inmesine ve renklerinin normale dönmesini sağlar. Cilde parlaklık ve canlılık katarak ışıldamasını sağlar. Lekelerin, güneşin bıraktığı izlerin, hamilelik ve kilo alıp verme gibi durumların sebep olduğu çatlakların giderilmesine yardımcı olur.

İNCİR

İncir, iltihabı azaltmada ve baş ağrılarını uzak tutmada yardımcı olan potasyum içermektedir.

AVOKADO

Avokado migrenlerle savaşmak için birebirdir. Lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar bakımından zengin olan avokado, şiddetli baş ağrınızı giderir.

SOMON

Tam olarak omega-3 yağ asitleri ve vitamin B-2 içeren somon, sık baş ağrıları geçirenler için mucizevi besinler arasındadır. Aynı zamanda iltihabı azaltır ve genel olarak migrenlerle savaşmanıza yardımcı olur.

TATLI PATATES

Tatlı patatesler sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda migrenle de savaşmanıza yardımcı olur . C vitamini bakımından zengin, B1 vitamini ve potasyum içerir. Baş ağrılarından acı çekerken, tatlı patates tüketmek ağrıyı azaltır ve sizi sakinleştirir.

HAVUÇ VE SALATALIK

Migren sıkıntısın da en büyük etken su tüketimidir. Su içmenize yardımcı olan karpuz, havuç, salatalık ve kereviz gibi yiyecekleri tüketmek de dehidrasyon sağlayacaktır. Dehidrasyon baş ağrısının önde gelen nedenlerinden biridir. Bu bakımdan su seviyenizi kontrol altında tuttuğunuzdan emin olun.

KİNOA VE LAHANA

Kinoa ve lahana da migrenin önlenmesinde yardımcı olur. Riboflavin, magnezyum ve demir içeren kinoa, migrenleri uzak tutarken, lahana omega-3 ve lif içerir ve migrene karşı en iyi savunma mekanizması geliştirir.

YOĞURT

Yapılan araştırmalara göre, B vitamininin bir parçası olan riboflavin, yoğurtta büyük miktarda bulunur ve migrene karşı oldukça etkilidir. Sık sık migren ataklarınızdan muzdarip iseniz günlük diyetinize yoğurt ekleyin ve sonuçları izleyin.

LİMON SUYU

Yüksek miktarda C vitamini içeren limon suyunun sağlığa faydaları çok konuşulmaktadır. Bunlardan biri de migreni ortadan kaldırmasıdır. Ne zaman başınız ağrıyorsa, limon suyunu bir bardak suyla karıştırın, 2 çay kaşığı tuz ekleyin ve için. Bu içecek oluşacak iltihabı ortadan kaldıracaktır.

TARÇINLI MACUN

Tarçın çubukları alın ve bir toz haline getirin. Sonra, üzerine biraz su ekleyip kalın bir macun haline getirene kadar karıştırın. Migren atağı geçirdiğinizde bu macunu şakaklarınıza ve alnınıza uygulayın. 25-30 dakika sonra macunu yıkayın. Bu doğal ev ilacı migrenle savaşır ve ağrıyı yatıştırır.