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22 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 00:07:41

Bronşitin çaresi! Çörekotu macunu

Bal, pekmez, turp ve çörekotu tozunun karışımıyla hazırlanan macun, günde iki tatlı kaşığı tüketildiğinde bronşit ve boğaz iltihabını geçiriyor.

Çörekotu, binlerce yıldır bütün dünyada hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Çörekotunu değerli kılan, içerdiği vitamin ve minerallerdir. İnsan sağlığına şaşırtıcı şekilde sağladığı katkı ve hastalıkların tedavisinde ilaç olarak kullanılan, çok zengin vitamin ve mineraller içerir. Vitamin olarak A, H, C, B1, B2 ve B6 bulunur.

ALERJİYİ AZALTIR

Aktif madde olarak thymoquinon, uçucu olmayan yağlar ve nigellon barındıran çörekotu, bunların yanı sıra, palmitik asit, linoelik asit, oleic asit, sodyum, potasyum, kalsiyum, çinko, demir, magnezyum, bakır ve fosfor içerir. İçindeki Thymoquinone, başta tansiyonun dengelenmesi olmak üzere bronşit, alerji, artrit, astım, romatizma gibi hastalıkların şiddetini azaltıcı, kan şekerini düşürücü ve ürik asit giderici etki sağlar. Bademcik ve boğaz iltihaplarına çare olur. Astım ataklarında bir fincan kahveyle karıştırılarak sabah ve akşam içilir. Kısa sürede astım atağınız geçecektir. Çörekotu yağını göğüs ve sırt kısmına uygulayın veya kaynar suya bir tatlı kaşığı karıştırın, günde 2 kere buharını soluyun. Fitoterapi uzmanları, astım ve bronşit tedavisi için çörekotuyla hazırlanan macunu öneriyor. Çörekotu tozunun içine kestane balı, karadut pekmezi, andız pekmezi, zencefil tozu, meyankökü tozu, turp ve ısırgan tohumu ekleyin. Karıştırıp birkaç gün bekleterek elde edeceğiniz macundan günde iki tatlı kaşığı tüketin

Çocukların bir tatlı kaşığı tüketmesi yeterlidir. 

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