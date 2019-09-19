Bronşite andızotu çayı

Bitkisel tedavi uzmanları bu hastalıkla mücadelede ‘andızotu’nu öneriyor. Ağustos ayında papatya benzeri çiçek açan andızotu, 1.5 metre yüksekliğe kadar büyüyebilen bir bitkidir. Dere boylarında, rutubetli çalılıklar arasında ve ormanlarda bulunan bu ot, birçok sağlık sorununun tedavisinde kullanılır. Çay ve baharat olarak tüketilen ‘andızotu’ mide rahatsızlıklarından adet düzensizliğine kadar pek çok sağlık sorunu karşısında Antik Yunanlılar ve Romalılar tarafından kullanılmıştır. Akciğer enfeksiyonları veya bronşit nedeniyle artan mukusun etkisiyle meydana gelen öksürüğü rahatlatmak için bu bitki tüketilebilir. Balgam söktürücü özelliğe sahiptir, öksürüğü keserek rahatlama sağlar. Sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde etkilidir. Mide ve bağırsak hastalıklarına da iyi gelir. Ülser şikayetlerini en aza indirir, sindirimi kolaylaştırır. Soğuk algınlığı ve gribe de iyi gelir. Böbrek ve mesane taşlarını eriterek idrar yollarından atılmasını sağlar.