Bol su içmek sinüzit şikayetlerini azaltıyor 

Özellikle de soğuk havaların hissedildiği şu günlerde ıslak saçla dışarı çıkmak sinüzite davetiye çıkarıyor. Sinüzitten korunmanın mümkün olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz, “Sık burun temizliği, bol su içmek ve ateş düşürücü ilaçlar kullanarak yakınma giderici bir tedavi uygulanabilir. Antibiyotik tedavisi genelde yedi günden uzun süren ve şiddetli semptomları olan kişiler için düşünülmelidir. Bol bol su tüketimi salgı yumuşatıcı etkiye sahip olduğu için oldukça önemlidir. Önerilen tüm tedavi yöntemlerine rağmen herhangi bir iyileşme söz konusu olmayan durumlarda ise ameliyat düşünülebilir. Günümüzde kronik ya da uzun süre tekrarlayan rinosinüzit tedavisinde endoskopik sinüs cerrahisi uygulanmaktadır” dedi.