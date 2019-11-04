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04 Kasım 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 22:05:49

Boğaz ağrısına günlük sakızı

Romatizma, bağırsak, boğaz ağrısı ve tansiyon sorunu yaşayanların imdadına 'günlük sakızı'yla hazırlanan karışımlar yetişiyor. 

Geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılan günlük sakızı, birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Günlük sakızı ve yağının faydaları hakkında bilgi veren bitkisel tedavi uzmanları, “Günlük ağacı, ülkemizde genellikle Akdeniz ikliminde, özellikle Muğla ve Fethiye civarında, doğal ortamda yetişir. Vücuda çok faydası olan sakızı da günlük ağacından elde edilir. Özellikle öksürük kesici, antiseptik, mide yaralarını iyileştirici, balgam söktürücü, kuvvet verici özelliği vardır” diyor. Günlük sakızının gribal enfeksiyonların tedavisinde de kullanıldığını ifade eden uzmanlar, “İyi bir antiseptik olduğundan, yaraların tedavisinde dıştan sürülerek uygulanabilir. Cilt, saç derisinde uyuz ve mantar gibi deri hastalıklarında da kullanılabilir.

ROMATİZMA AĞRILARINI GEÇİRİR 

Mide ve oniki parmak bağırsak ülserinde yara iyileştirici olarak kullanılır. Astım, romatizma, bağırsak hastalıkları, bazı kanser türleri, iltihaplı hastalıklar, nörolojik hastalıklara iyi gelir” diye konuştu. Günlüğün sirkeyle içilmesi, dişetlerindeki yaralara iyi gelir. Uyuşukluğu giderir. Altını ıslatan kişilerde, yatmadan önce bir çay kaşığı suyla günlük sakızının yutulması fayda verir. İlaç sanayiinde kullanılan günlük yağı, egzama, mantar, uyuz, küçük yaralar, kesiklerin hızla iyileşmesini sağlar. Bunun yanında günlük yağının diğer faydaları şunlardır: Ağrı kesici özelliği vardır. Bu nedenle romatizma ağrılarına iyi gelir. Cilt ve saç bakımında uygulanan maskelerde kullanılır. Göğsü yumuşatır.  

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR 

Ülser, kolit, ishal, romatizma hastalıkları, akneler, adet düzensizliği, sistit, karaciğer hastalıkları, tümör, akciğer hastalıkları, yara bakımı, ruhsal problemler, kan sulandırıcı, tansiyon dengeleyici, kalp hastalıkları, ses kısıklıkları, antiseptik parazit giderici olarak kullanılır. Uyuz ve mantar gibi hastalıklarda merhem ya da yakı şeklinde uygulanması fayda sağlar. Ayrıca günlük yağı, yine balgam söktürücü, nefes darlığı giderici ve bedeni rahatlatıcı etkiler taşır. Günlük sakızının ve kara üzümün birlikte yenmesi hafızayı güçlendirir.  

AĞIZDA ERİTİN

Ağızda eriterek de tüketilebilen günlük sakızı, 2 hafta süren bir kür neticesinde boğaz yolu ve üst solunum yollarında öksürüğe, bademcik şişmesine ve iltihabına iyi gelir. Farenjite neden olan bakterileri vücuttan söküp atar. Günlük ağacı çamgillerden bir ağaç olup sakızı da çamsakızı gibidir. Bu sakızları gün içinde aklınıza geldikçe ağzınızda eritip suyunu yutarak çiğneyin.15 gün boyunca devam edildiğinde boğazdaki iltihabın iyileştiği fark edilecektir.

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