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18 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 21:55:14

Böbrek taşının doğal ilacı su, limon, portakal suyu

Genetik yatkınlık, çok fazla çay, kahve içmek, çilek, ıspanak, armut, domates, çikolata, çerez gibi besinler tüketmek, böbreklerde taş oluşumuna neden olabiliyor. Beslenme düzeninde değişiklik yaparak bunu önlemek mümkün. 

Az su içmek, genetik yatkınlık, çok fazla çay, kahve içmek, çilek, ıspanak, armut, domates, çikolata, çerez gibi besinler tüketmek, böbreklerde taş oluşumuna neden olabiliyor. Tuzlu yemek ve hayvansal gıdalar da taş oluşumunu kolaylaştıran çok önemli faktörler. Bol su, limon ve portakal suyu içmek ise çok faydalı; idrar yollarında taş oluşumunu engelliyor.  Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Zeren, “Ancak vücutta oluşan bazı taşlar var ki, bunların hekim kontrolünde ya taş kırma yöntemiyle ya da cerrahi yöntemlerle çıkarılması gerekiyor. Taş kırma işlemi denildiğinde, genellikle ameliyata gerek kalmadan vücut dışından gönderilen ses dalgaları ile idrar yollarının içindeki taşların kırılması anlaşılıyor. Bu yöntem şok dalga tedavisi olarak da biliniyor. Ayrıca, taş hastalığının günümüzdeki modern tedavileri arasında kapalı ameliyatlarla vücut içindeki taşlara doğrudan ulaşıp, lazer ve benzeri cihazlarla kırmak da var. Taşların görülerek kırıldığı bu yöntemler sırasında kırılmış taş parçaları dışarı alınarak idrar yolları temizleniyor” dedi. 

HERKESİN TAŞI KENDİNE ÖZEL

Taşı kırmanın değil, hastayı taştan tamamen kurtarmanın önemli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Sinan Zeren, “Her hastanın böbrek ve idrar kanallarının yapısı birbirinden farklıdır. Hastaları kendi genel sağlık koşulları ve yapılarıyla değerlendirmek önemlidir. İdrar yolunda belli yerlerde darlık varsa, taş o darlık yerlerinde takılıp kalabilir. İdrar yolları tıkanmış, böbreği şişmeye başlamış hastaların uzun süreçli tedavilere sokulması tehlikelidir. Hastalar idrar yapmaya devam ettikleri için tıkanıklığın olmadığını düşünürler. Halbuki içtikleri su diğer sağlıklı böbrek tarafından süzülerek atıldığı için taşlı böbrek tam tıkalı olsa bile hastanın idrar yapması azalmaz. Tedavinin tıkanıklığın kısa sürede açılmasını sağlayacak şekilde planlanması tıkanmış böbreğin kurtarılabilmesi için çok önemlidir” diyor.

TAŞIN BÜYÜKLÜĞÜ VE SAYISI BAŞARIYI ETKİLİYOR

Şok dalga (ses dalgası) tedavilerinin başarısı taşların büyüklüğü, sayısı ve sertliği ile değişebiliyor. Bazı taşlar mermer gibi sertken, bazıları ponza taşı gibi yumuşak olabiliyor. Taş kırma makineleri, ses dalgalarının taşın üzerine odaklanması prensibiyle çalışıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Zeren, taş kırmanın başarılı olması için gereken 4 şartı açıklıyor: 

1-Taşa odaklamanın dikkatli bir şekilde yapılması. 

2- İşlem boyunca hastanın çok iyi takip edilmesi. 

3- Taşı kıracak makinenin bakımının düzenli yapılıyor olması. 

4- Doğru hasta seçimi. 

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