Böbrek taşı düşüren maydanoz çayı

Kalp sağlığını korumasından tutun böbreklerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olmasına kadar, maydanozun faydaları saymakla bitmezken, çayının da ondan geri kalır yanı yok. Maydanoz çayı, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayarak, özellikle kış aylarında grip, nezle gibi hastalıklardan korur.

VİTAMİN DEPOSU

Düzenli ve ölçülü şekilde tüketilmesi durumunda meme, prostat ve cilt kanserleri başta olmak üzere, birçok kanser türüne karşı da vücudu koruduğu biliniyor. Yeni ve sağlıklı hücrelerin oluşumunu destekle, vücudumuza giren serbest radikallerin, yani yabancı ve zararlı maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar. İçindeki vitamin ve mineraller sayesinde kalp ve damar sağlığını da korur, kalp krizi, inme gibi ani gelişebilecek rahatsızlıkların yaşanma riskini azaltır.

Bu bitki çayı,hamileler için riskli olabileceğinden doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

KARACİĞERİ TEMİZLİYOR

Sindirim sistemini destekleyerek hazımsızlık gibi sorunlara çözüm oluyor. Ölçülü bir şekilde kullanıldığında böbreklerin sağlıklı çalışmasını sağlıyor. İdrar yolu enfeksiyonlarının daha hızlı iyileşmesine yardımcı oluyor, idrar söktürücü bir etkisi olduğu da biliniyor. Tıpkı böbrekler ve idrar yolları gibi karaciğerin de daha sağlıklı bir şekilde işlemesini destekleyerek temizlenmesinde önemli bir rol oynadığı söyleniyor. Maydanoz çayının en bilinen faydaları arasında yağ yakmaya, dolayısıyla kilo vermeye yardımcı olması da bulunur.