Bilim insanlarının yeni keşfi ile iştah azaltma mümkün olacak!

Georgia Üniversitesi'nden Emily Noble liderliğindeki ekip, fareler üzerindeki çalışmaları sırasında hipotalamusta melanin yoğunlaştırıcı hormon (MCH) olarak adlandırılan bir tür iletkeni üreten hücre kümesine odaklandı.

"Nature Communications" dergisinde sonuçları yayımlanan çalışmada, daha önce beyinde yüksek seviyelerde bulunmasının gıda tüketimini artırabileceği keşfedilen hipotalamusta melanin yoğunlaştırıcı hormonun (MCH), ilk kez dürtüsel davranışta rol oynadığı ortaya koyuldu.

DÜRTÜSEL YEMEĞE HAYIR DEMEK MÜMKÜN OLACAK

Georgia Üniversitesi'ndeki çalışmalarda ekip lideri Emily Noble, farelerin yemek konusundaki tutumlarının beyinde MCH üreten hücreler etkinleştirildiğinde daha dürtüsel hale geldiğini belirtti. Noble,"Beyninizde dürtüsel yemeğe hayır deme kapasitenizin düzenlenmesinin temelinde yatan bir fizyoloji var." değerlendirmesini yaptı.

Bilim insanlarının bu keşfi, gelecekte aşırı yemeğe karşı iştahın azaltılmasına yönelik yeni tedavi yöntemlerinin geliştirmesini sağlaması ümit ediliyor.

(AA)