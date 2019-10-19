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19 Ekim 2019 Cumartesi 09:17:57 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 09:18:52

Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak: Beyin pili tedavisiyle parkinson hastalarında iyi sonuç alıyoruz

Parkinson tedavisinde kullanılan beyin pili ameliyatları ve tedavideki yenilikler konusunda eğitimlerin verileceği 4. Klinik Nörobilim Kursu Samsun'da başladı.

Derin Beyin Stimülasyonu Derneği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Nöromodülasyon Merkezi, Maastricht Üniversitesi Nöromodülasyon Merkezi ve Avrupa Nörobilim Okulu tarafından düzenlenen "Parkinson hastalığında derin beyin stimülasyonu uygulamalarında güncel durum ve gelecek" konulu 4. Klinik Nörobilim Kursu Samsun’da başladı.

Bir otelde gerçekleştirilen kursun açılışında konuşan kurs direktörü ve OMÜ Tıp Fakültesi Nöromodülasyon Merkezi Sorumlusu Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak, kursun üç gün süreceğini, parkinson hastalığı ve bu hastalığın tedavisinde kullanılan beyin pili ameliyatları, parkinson hastalığının tedavisindeki yenilikler konusunda eğitimler verileceğini söyledi.

Parkinson hastaları için Türkiye’de son yıllarda sık yapılmaya başlanan beyin pili ameliyatlarının oldukça başarı sağladığını belirten Kocabıçak, şöyle devam etti:

''Gelişen teknolojiyle birlikte bu ameliyatların etkinliği gün geçtikçe artıyor ve ameliyatın olası riskleri de gün geçtikçe azalıyor. Kurs süresince parkinson hastalığıyla ilgili klinik ve preklinik çalışmaları son gelişmeler ışığında tartışacağız. Beyin pili tedavisi ile parkinson hastalarında oldukça iyi sonuçlar alıyoruz. Düzenlenen kursta bunları konuşacağız.'' diye konuştu.

Beyin pili tedavisinde hastaların yaşamının kolaylaştığını vurgulayan Kocabıçak, söz konusu tedavi yönteminin hastalığı durdurmasa da hastaların yaşamını zorlaştıran titreme, hareket yavaşlığı ve kaslardaki ağrı ve gerginlik gibi şikayetleri giderdiğini ifade etti.

Kursun bu yıl ki konusunu parkinson hastalığı ve bu hastalığın tedavisinde kullanılan beyin pili ameliyatları olarak belirlediklerine işaret eden Kocabıçak şunları söyledi:

''Biz hastane olarak parkinson hastalığında beyin pili ameliyatlarını zaten uyguluyorduk fakat bu hastalıkla ilgili tüm branşlar ayrı ayrı çalıştığı için hastaların takip ve tedavisinde bazı zorluklar yaşıyorduk. Üniversite yönetimimizin desteğiyle nöroloji ve beyin cerrahi, psikiyatri, psikoloji, fizik tedavi gibi branşların bir çatı altında toplandığı bir serviste hastalarımızın tedavisini yapıyoruz. Bu sayede daha düzenli daha bilimsel olarak hastalarımızı takip ediyoruz. Böylece parkinson hastalarımız en güncel ve en doğru tedaviye ulaşma imkanı buluyorlar. Türkiye'nin neredeyse tüm şehirlerinden parkinson hastaları tedavi için bize başvuruyor. Parkinson hastalığı dışında ülkemizde kasılmalarla seyreden distoni hastalığı ve daha ziyade el titremeleriyle karakterize tremor hastalığında da beyin pili ameliyatlarını uyguluyoruz. Bu hastalıklar dışında takıntı hastalığı olarak bilinen obsesif kompülsif bozuklukta ve tik hastalığı olarak bilinen tourette sendromunda da beyin pili tedavisi uygulanabilmekte. Kendi merkezimizde beyin pili ameliyatları dışında özellikle birkaç kez bel fıtığı ve omurilik ameliyatı olmuş, şiddetli ağrıları olan hastalarda ağrı pili ameliyatlarını uyguluyoruz. Ayrıca halk arasında sara olarak bilinen epilepsi hastalığında da benzer pil ameliyatlarını ve spastisite hastalığında kas gevşetici ameliyatları yapıyoruz."

Kocabıçak, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen kursta yerli ve yabancı alanlarında uzman 35 konuşmacı hekim ile 160 katılımcı hekim olduğunu da kaydetti.

(AA)

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