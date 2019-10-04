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04 Ekim 2019 Cuma 15:24:13 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 15:25:25

Beyin damarına 'literatürlük' müdahale

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, felçli hastanın daralan üç beyin damarı ameliyatsız yöntemle açıldı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde felçli hastanın daralan 3 beyin damarı anjiyo ile açılarak sağlığına kavuşturuldu.

Hastanenin Nöroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 56 yaşındaki Hüseyin Özçömlekci'nin felç öyküsüyle hastaneye başvurduğunu belirterek felcin beyni besleyen büyük damarlardaki daralmadan kaynaklandığını ifade etti.

Hastaya müdahale şansını değerlendirdiklerini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Hastamızda beyini besleyen üç büyük damarda darlık olduğunu tespit ettik. İlk geldiğinde beyindeki bir damara müdahale ettik. Bir hafta sonra diğer iki damarı birlikte açtık. Böylece beyindeki üç damarı da açmış olduk. Hastamızın genel durumu iyi, bugün taburcu edeceğiz. Yaptığımız işlem, testiyi kırmadan önce müdahaleyi yaparak büyük problemlere yol açmadan engelleyebilmekti. Dünyada genelde tek damar müdahalesi yapılıyor. Literatürde bildirilmiş iki damar tıkanıklığı şeklinde örnekleri var ama üç damar tıkanıklığına müdahale, literatürde yok."

Beyni besleyen büyük damarlar tıkandığında hastada kalıcı felce yol açtığını anlatan Özdemir, "Bunun dışında büyük damar tıkanıklarında yüzde 60 ila 80 oranında ölüme sebep olabiliyor. Tabii bu darlıkların tespit edilmesi müdahale edilmesi daha sonra gelebilecek büyük atakların önüne geçmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

(AA)

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