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13 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 02:52:16

Beyaz çay kalp krizinden koruyor

Güçlü antioksidan özelliğiyle bağışıklık sistemini güçlendiren beyaz çay, içeriğindeki kateşinler’ sayesinde kalp krizi riskini en aza indiriyor. 

Camellia sinensis adı verilen bitkiden elde edilen çayların arasındaki fark, hem seçilen yapraklardan hem de işleniş biçiminden kaynaklanmaktadır. Elle toplandığı ve işlem görmediği için daha doğal ve faydalıdır. Daha az işlem gördüğünden, kateşin adı verilen antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. Termojenik etkisi bulunan; kafeinle birlikte ‘kateşinler’ denilen antioksidan flavonoidler, damarları genişleterek tansiyonu düşürür ve vücut genelinde kan akışını iyileştirerek kalp hastalıkları riskini azaltır. Beslenme uzmanları beyaz çayın faydalarını şu şekilde sıralıyor: 

İKİ FİNCAN YETERLİDİR 

Antioksidan özelliğiyle bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı korur. İçeriğindeki “kateşin” adlı flavonoidler sayesinde vücutta oluşabilecek kötü huylu hücrelerin büyümesini durdurup yenilerinin oluşmasını önler. Az miktarda kafein içerdiğinden kafeinin zararlı etkilerine maruz kalmazsınız. Metabolizmayı hızlandırıp yağ yakımını artırır. Antioksidan bakımından zengin olmasıyla serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırır, cildi korur. Kırışıklık, sarkma gibi yaşlılık belirtilerini geciktirir. Cildi güzelleştirir. Pürüzsüz ve yumuşak bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur. Hücre yenileyici özelliğe sahiptir. Kemik yapısını güçlendirir. Egzersiz yaparak ve doğru beslenmeyle birlikte içildiğinde kilo vermeye yardımcı olur. Vücudu virüs ve bakterilere karşı korur. İyi kolesterolü yükseltirken, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcıdır. Araştırmalara göre günde 2 fincan veya daha fazla beyaz çay içen kişilerin kalp krizi kaynaklı ölüm riskinin yüzde 50 oranında azaldığı bilinmektedir. Kan şekerini ve insülin seviyesini dengeleyerek şeker hastalığına yakalanma riskini azaltır. 

YEMEKTEN SONRA İÇİLMELİ 

Beyaz çayı hazırlarken su sıcaklığını iyi ayarlamak gerekir. Kaynamış su biraz ılıdıktan sonra 2 yemek kaşığı beyaz çayı üzerine döküp 5-6 dakika demleyin. Daha sonra yaprakları demlikten çıkarıp için. Beyaz çayı günün her saatinde içebilirsiniz. Ancak akşam yemeği sonrası tüketildiğinde mideyi rahatlatır. Hafif bir tadı olduğundan, baharatlı yemeklerden sonra içildiğinde tadı pek anlaşılmayabilir. Hafif yemeklerden sonra içilmesi daha iyi olur. 

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