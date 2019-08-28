Beyaz çay kalp krizinden koruyor

Camellia sinensis adı verilen bitkiden elde edilen çayların arasındaki fark hem seçilen yapraklardan hem de işleniş biçiminden kaynaklanmaktadır. Elle toplandığı ve işlem görmediği için daha doğal ve faydalıdır. Daha az işlem gördüğünden, kateşin adı verilen antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. Termojenik etkisi bulunan; kafeinle birlikte 'kateşinler' denilen antioksidan flavonoidler, damarları genişleterek tansiyonu düşürür ve vücut genelinde kan akışını iyileştirerek kalp hastalıkları riskini azaltır. Vücut ısınızı yükseltebilmek için beyaz çayı ara öğünlerinize veya günün başlangıcında kahvaltılarınıza ekleyebilirsiniz.

KAYNATMADAN DEMLENMELİ

Beyaz çayın hazırlanırken kaynatılmaması gerekir. Ilık suyla demleme yöntemiyle, 5-6 dakika bekletilip içilebilir. Hafif bir tadı olduğu için baharatlı yemeklerden sonra içildiği takdirde tadını alamayabilirsiniz. Bu yüzden hafif yemeklerden sonra içilmesi daha doğrudur.