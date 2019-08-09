Beyaz çay kalbi korur

Siyah ve yeşil çayla aynı bitkiden elde edilen beyaz çay, elle toplandığı ve işlem görmediği için daha doğal ve faydalıdır. Daha az işlem gördüğünden, kateşin adı verilen antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. İçeriği antioksidan, kateşin, tanin, kafein, teaflavin ve tearubigin maddelerinden oluşur.Termojenik etkisi bulunan; kafeinle birlikte 'kateşinler' denilen antioksidan flavonoidler, damarları genişleterek tansiyonu düşürür ve vücut genelinde kan akışını düzenleyerek kalp hastalıkları riskini azaltır. Vücut ısınızı yükseltebilmek için beyaz çayı ara öğünlerinize veya günün başlangıcında kahvaltılarınıza ekleyebilirsiniz.

KAYNATMADAN İÇİLMELİ

Beyaz çayın hazırlanırken kaynatılmaması gerekir. Ilık suyla demleme yöntemiyle, 5-6 dakika bekletilip içilebilir. Hafif bir tadı olduğu için baharatlı yemeklerden sonra içildiği takdirde tadını alamayabilirsiniz. Bu yüzden hafif yemeklerden sonra içilmesi daha doğrudur.

YAŞLANMA BELİRTİLERİNİ GECİKTİRİR

Beyaz çay, bağ dokularını sıkılaştıran bir özelliğe sahiptir. Bu özelliği sayesinde cilt problemlerinizi çözebilirsiniz. Cildinizde oluşan egzama ve saçlarınızda oluşan kepeklenme için oldukça faydalıdır. Fenol bakımından yüksektir. Fenol, cildi sıkılaştıran ve kırışıklık etkisini ortadan kaldıran bir maddedir. Bu nedenle beyaz çayın cilt sağlığınızı koruduğunu ve sizi daha genç hissettireceğinizi ifade edebiliriz.