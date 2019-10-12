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12 Ekim 2019 Cumartesi 23:56:24 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 00:18:58

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç: Yılda iki kez hacamat yaptırın

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, "Bol su için, fazla yemeyin. Yılda iki kez hacamat yaptırın. İnsülin direncinize ve kan şekerinize baktırın. Bütün yeşillikleri tüketin." dedi.

Saraç, Atatürk Kültür Merkezi'nde Biga Belediyesi tarafından düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, doğal ve sağlıklı beslenmenin önemini anlattı. Herkesin kendisine iyi bakması gerektiğini belirten Saraç, "Çünkü çok çocuğumuz yok ve o çocuklar da bizim hizmetçimiz, uşağımız, sponsorumuz değil. Onların ileri yaşlarını mahvetmeye hakkımız yok." diye konuştu.

Kalp kırmamayı ve kötü alışkanlıklardan kurtulmayı öğütleyen Saraç, şöyle konuştu:

"Kendinize 'Bundan sonraki günlerimi sağlıklı, fit, mutlu, huzurlu, kendine iyi bakan, bedenine saygı gösteren bir şekilde yaşayacağım. Gereksiz kötü alışkanlıklardan kendimi kurtaracağım. Kalan sürede kendime elimden geldiği kadarıyla iyi bakacağım.' diye söz vereceğiz. Bol su için, fazla yemeyin. Yılda iki kez hacamat yaptırın. İnsülin direncinize ve kan şekerinize baktırın. Bütün yeşillikleri tüketin. Bir mezura ile göbek çevrenizi ölçün. Erkeklerde 94, kadınlarda 88 santimetreyi geçmiyorsa iyi. Geçiyorsa eğer ciddi bir sıkıntı var demektir. Kalp krizi, tansiyon, şeker, beyin kanaması, pıhtı atması, felç, karaciğer yetmezliği, alzaymır olabilirsiniz. Doğruyu seçmek zorundayız. Bildiğimiz yeşil çay, yani maça çayı için, ekşi mayalı ekmek tüketin, tarhana çorbası, turşu, sağlıklı salçalar, ev yoğurdu tüketin."

Dinleyenlere 10 dakikalık meditasyon yaptıran Saraç'a konferansın ardından Biga Belediye Başkan Yardımcıları Sıtkı Keçeci ve Nazım Hikmet Keskiner tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.

(AA)

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