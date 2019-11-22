Bektaşi üzümü karaciğeri gençleştiriyor

Ülkemizde baktaşi üzümü olarak da adlandırılan meyve, bir süper besindir çünkü sağlığa faydaları, beslenme değerleri ve sahip olduğu nitelikler bakımından buna oldukça yatkın bir meyve. Egzotik meyve olan bektaşi üzümü Akdeniz ve Ege'de yetişiyor. Meyvenin ne kadar güçlü olabileceğini gösteren araştırmalar, onu haftada bir kaç defa tüketmenin faydalarını ortaya koyuyor. Latince Phyllanthus emblica olarak adlandırılan bektaşi üzümü, Güneydoğu Asya'ya özgü bir meyvedir. Ağacı küçük ve orta boyutlu olan bu meyve, genellikle yuvarlak, yeşil-sarı arası bir renge sahiptir ve üzerinde 6 tane dikey çizgi bulunur.

ANTİOKSİDAN ETKİSİ VAR

Genel anlamda ekşi bir tada sahip olduğu belirtilen meyve, Hindistan’da tuz ve kırmızı biberle birlikte tüketilir. Geleneksel olarak doğal tıpta kullanılan meyve, büyük besin değerine ve sağlık faydalarına sahiptir. Bektaşi üzümlerinde bol miktarda fitokimyasal bulunur, bu bileşenler güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. Serbest radikaller vücutta biriktikleri zaman, hücrelere zarar verir ve kronik hastalıkların ortaya çıkışına katkıda bulunurlar. Karaciğer, bedenimizdeki en önemli organlardan bir tanesidir. Düzenli olarak tüketilen bektaşi üzümü, detoksifikasyona yardımcı olur, yağları sindirecek salgıları salgılar ve sağlıkta önemli rol oynayan proteinleri sentezler. Bazı araştırmalar, bektaşi üzümünün karaciğer fonksiyonlarını desteklediğini ve bu organın sağlığını koruduğunu gösterir. Hatta bazı çalışmalarda genel toksisite ve kanser üzerinde de etkili olduğu görülmüştür.

YAŞLILIK BELİRTİLERİNİ YOK EDER

Bektaşi üzümünün en önemli faydalarından biri onun kanser hücreleri üzerindeki etkisi ve kanseri önleyebilme kabiliyetidir. Araştırmalar akciğer, karaciğer, göğüs, yumurtalık kanserleri üzerinde engelleyici etkisinin olduğunu ortaya çıkarıyor. Bunun sebebinin fitokimyasallar ve antioksidanlar bakımından zengin olması olduğu düşünülüyor. Doğal bir laksatiftir ve bu nedenle bağırsak hareketlerine destek olarak kabızlığı önler. Bol miktardaki lif içeriği, mide ve bağırsaklardan yavaşça ilerler, dışkıya kütle katar ve geçişini kolaylaştırır. Mide bağırsak sistemini koruyucu etkisi vardır. Japonya’da yapılan bir araştırmada, bektaşi üzümü ekstresinin kolajen üretimini artırdığı ve böylece cildin gençliğini ve elastikiyetini destekleyen bu proteinin ortaya çıktığı görülmüştür.

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Çalışmalar, bektaşi üzümünün normal kan şekeri seviyesinin korunmasına yardımcı olduğunu, bunun ise yüksek lif oranı ve antioksidan içeriğiyle sağlandığını gösteriyor. Lifler şekerin kana emilimini yavaşlatıyorlar ve böylece kan şekeri düzeyindeki ani artış ve azalış sona eriyorlar. Yüksek kan şekerini engelleyebildiği için diyabet yan etkilerini de ortadan kaldırabiliyor.

KALBİ KORUYOR

Karaciğer sağlığını desteklemenin yanında, bektaşi üzümünün kalp sağlığını da desteklediği bazı çalışmalarda görülmüştür. Bu anlamda kandaki kolesterol düzeylerini azaltan üzüm, plaka birikimine engel oluyor ve koroner kalp hastalıkları riskini azaltıyor. Yapılan araştırmalarda; 35-55 yaş aralığındaki erkeklere 28 gün boyunca bektaşi üzümü verilmiş ve kolesterol düzeylerinin ciddi anlamda düştüğü görülmüştür. Bektaşi üzümü tüketmeyi bıraktıktan iki hafta sonra kolesterol düzeyleri tekrar eski haline dönmüştür.