Bebekleri ağlatan 6 neden

Doğumdan önce bebeğin akciğerlerinin görevini, göbek kordonu yoluyla anne üstlenir. Bebeğin doğduktan sonra göbek bağıyla olan bağlantısı kesilir. Bu olaydan sonra bebeğin kapalı olan akciğerleri açılmaya başlar. Bu ağrılı bir süreçtir. Yeni doğan bebeğin ilk solunum hareketiyle ağlamasının nedeni aslında çocuğun akciğerlerinin açılmasına bağlı duyduğu ağrıdır. Doğum anının akabinde pediatri uzmanları bebeklerin ilk muayenesini yaptıktan sonra, onları annelerinin göğsüne koyar ve ağlama kesilir. Bebekler doğum sonrasında pek çok nedene bağlı olarak ağlayabilir. Anne baba bebeklerini tanıdıkça bu sebepleri keşfedecektir. Bebek ve anne arasındaki bağ kuvvetlendikçe hangi tür ağlamanın ne anlama geldiği de anlaşılır hale gelecektir. Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Bölümü’nden Uz. Dr. Dicle Çelik, bebeklerin ağlama sebeplerini şöyle sıraladı:

KIYAFETLERİNDEN SIKILABİLİR

Bebeklerin anne karnından çıktıktan sonra üşüyecekleri fikrinden yola çıkarak pek çok aile onları kalın ve sıkı giydirmek ister. Oysa kendi kıyafetinizden bir kat fazla giydirilmeleri yeterlidir. Çünkü kalın ve fazla giydirilen bebekler sıcakladıkları için rahatsız olup ağlayabilirler. Zamanında doğan bebeklerde ilk 10 gün, erken gelen bebeklerde ilk 15 gün başlık takılması yeterlidir. Bunun yanında ilk bir ay boyunca farklı olarak eldiven takılması uygundur. İlk bir aydan sonra eldiven kullanmaya gerek yoktur çünkü bebekler ellerine bakıp; ten teması kurmak isteyecektir.

KUSMA VARSA GIDA ALERJİSİ OLABİLİR

Gazla karıştırılabilecek ama son zamanlarda popüler olan bir konu da gıda alerjileridir. Annelerin emzirme sürecinde yediği bazı gıdalar ya da anne sütü yetersizliğinde kullanılan bazı mamalar bebeklerde gıda alerjisi tablosuna neden olabilir. Gıda alerjilerinde tek belirti ağlama değil ama buna eşlik eden bebeğin vücudunda egzama döküntüleri, ciddi kusmalar, popolarının kenarında ciddi pişikler, kanlı-mukuslu kakaları varsa alerjiyi düşündürebilir. Bir pediatri uzmanından yardım alınarak, annenin kendi beslenmesini de düzenlemesiyle gıda alerjilerine bağlı ağlama sorunları da çözülebilir.

DİŞ ÇIKARMA DÖNEMLERİ

Bazı bebekler diş çıkarma dönemini sorunsuz geçirir ancak bazıları hem ağlar hem de farklı rahatsızlıklarla bu döneme girer. Diş çıkarma sürecinde ağlama, huzursuzluk, kusma, ishal, ağız etrafında döküntüler meydana gelebilir. Diş çıkarma döneminde pediatri uzmanları tarafından bir takım bitkisel jeller verilebilmektedir.

GAZ RAHATSIZ EDER

Bebekler 2 veya 3’üncü haftada gaz sancısı yaşayabilir. Bu süreç ikinci aylarına kadar tırmanır ve yavaş yavaş kaybolur. Bunun sebebi bebeklerin bağırsaklarının yeni düzene alışıyor olmasıdır. Gaz sancısı için bir ilaç yoktur. Bu geçici bir süreçtir. Bebeğin bağırsakları olgunlaştıkça, sağa-sola hareket etmeye başladıkça gaz konusu da çözülecektir. Kolik denilen ağır gaz tablolarında pediatri uzmanının önereceği masajlar,bazı gaz ilaçları, bol ten teması, rahatlatıcı müzikler eşliğinde ağlamalar hafifletilebilir.

BURNU TIKANABİLİR

Yetişkinler ağızdan ve burundan nefes alır. Ama bebekler ağızdan nefes almayı bilmemektedir. Eğer bebeğin burnu tıkanırsa, ağızdan nefes almayı bilmediği için ağlar. Özellikle kaloriferli evlerde ortam kuruduğu için bebeklerin mukozası da kuruyup şişer. Buna bağlı olarak burun tıkanıklığı sürekli hale gelir. Serum fizyolojikle bebeğin burnu temizlenmelidir.

KULAK ENFEKSİYONU

Kulaktaki enfeksiyonlar, kulakta sıvı birikmesi de ağlamaya sebep olabilir. Çok ciddi burun tıkanıklıkları kulaklara vurabilir. Bebekler ağlarken kulaklarına dokunabilir ya da onları çekebilir. Bu nedenle bir uzmana gidilmesi gerekmektedir.