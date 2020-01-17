Bebeklerde de göz tansiyonu olur

Sıklıkla göz içi basınç yüksekliğinin eşlik ettiği, erken müdahale edilmediğinde kalıcı görme kaybına, hatta körlüğe yol açan ciddi bir sorun. Görülme sıklığı, 40 yaş sonrası popülasyonda, her 100 kişiden 3’ünde glokom olduğu belirtiliyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erbil Ulus Duman, toplumdaki yaygın inanışın aksine, bu hastalığın ender de olsa, bebeklerde de görülebildiğine işaret ediyor. Erişkinlerde çoğunlukla sessiz ilerleyen glokomun bebeklerde ise genellikle belirti verdiğine dikkat çeken Dr. Duman, “Bebeklerde glokomun klasik üçlü bulgusu; göz yaşarması, ışık hassasiyeti ve göz kısmadır. Bu belirtilerin olduğu bebeklerin hızlıca göz muayenesinden geçmeleri çok önemli. Ayrıca hiçbir sorun olmasa bile her bebek 6. aydan itibaren okul çağına kadar 2 yıl aralıklarla detaylı göz muayenesinden geçmeli” şeklinde uyarıyor.

Tedavide amaç ilerlemesini yavaşlatmak

Glokom hastalığında günümüzde etkili tanı ve tedavi yöntemleri mevcut ve bu yöntemler giderek gelişiyor. Dr.Duman “primer açık açılı” glokomda ilk tedavi basamağını göz içi basıncını düşüren veya optik sinir koruyucu etki yapan ilaçlar oluşturduğunu belirterek “Amaç tanı konulduğu andaki durumu korumak ve kötüye gidişi durdurmak. İlaçlara rağmen göz içi basıncının düşürülemediği veya ilaçları tolere edemeyen hastalarda cerrahi yöntemlere başvurmak gerekiyor “ diyor.