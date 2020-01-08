08 Ocak 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 21:39:27
Bebeğinizi riske atmayın
Doktor ve ilahiyatçılar, internet üzerinden yapılan anne sütü satışının hem sağlık hem de dini açıdan tehlikelerine dikkat çekti.
Süt vericisi annenin hepatit, HIV ve benzeri viral enfeksiyonu olabilir. Sütü veren annenin kullandığı ilaçlar ya da sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıkları, bebeği tehlikeye atabilir. Kur'an-ı Kerim’de bireylerin süt kardeşleriyle evlenmeleri haramdır. Bebeklerin kiminle süt kardeşi olduğu bilinmelidir.
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