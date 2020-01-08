Bebeğinizi riske atmayın

Süt vericisi annenin hepatit, HIV ve benzeri viral enfeksiyonu olabilir. Sütü veren annenin kullandığı ilaçlar ya da sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıkları, bebeği tehlikeye atabilir. Kur'an-ı Kerim’de bireylerin süt kardeşleriyle evlenmeleri haramdır. Bebeklerin kiminle süt kardeşi olduğu bilinmelidir.