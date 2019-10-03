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03 Ekim 2019 Perşembe 14:30:36 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 14:31:21

Başkentte göz tarama rekoru kırıldı

Etimesgut Belediyesi, çocukluk çağı körlüklerine dikkati çekmek için 21 dakikalık tek seferde bin 379 öğrencinin göz taramasını yaparak, dünya çocuk rekorlarını kırdı.

Eryaman'daki Şehit Ertan Akgül Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Etimesgut Dünya Göz Tarama Rekor Denemesi"ne 2 bin öğrenci katıldı.

Rekor Tescil Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural'ın işaretiyle başlayan rekor denemesinde, uzman doktorlar eşliğinde, 21 dakika boyunca bin 379 öğrenci, gruplar halinde okuma levhalarını karşısına geçerek, öğretmenlerin gösterdiği harfleri okudu.

Bir yılda 200 bin kişiye göz taraması yapılacak

Konuya ilişkin açıklama yapan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ilçe genelinde bir yıl içerisinde 0-21 yaş grubu arasında 200 bin kişiyi göz taramasından geçirmek istediklerini söyledi.

İlçede uygulanacak ücretsiz göz taramasını, Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüklerini ifade eden Demirel, "Etimesgutlu çocuklarımız başta olmak üzere, gençlerimizde de önceden var ise göz rahatsızlıklarını tespit edip gerekli önlemleri alacağız. Bu aynı zamanda bir dünya rekoru kırma yönünde de bir çalışmadır. Bu çalışmayı, ilçe genelinde 2020 yılının eylül ayına kadar devam ettireceğiz. Yarışma için bugün burada yaklaşık 2 bin öğrenci hazır bulundu." diye konuştu.

(AA)

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