Baş ağrısına karanfil yağı
Güçlü bir aromaya sahip olan karanfil yağı, baş ağrısını kısa sürede geçiriyor.
Zihin ve beden üzerinde yatıştırıcı etkiye sahip olduğundan, ağrıyı hafifletip gidermeye yardımcı olur. İçerdiği anti-inflamatuar maddesinin ağrı kesici etkisi vardır. İltihaplı hastalıklar sonucu ortaya çıkan şiddetli baş ağrısı için, bir çay bardağına 3 damla karanfil yağı damlatıp içebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı deniz tuzu, 2 çay kaşığı badem veya hindistancevizi yağı ve 2-3 damla karanfil yağını karıştırın. Alnınıza masaj yaparak bu karışımı uygulayın. Soğutma etkisi sağlayacak ve baş ağrısını hafifletecektir.
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