Baş ağrısına karanfil yağı

Zihin ve beden üzerinde yatıştırıcı etkiye sahip olduğundan, ağrıyı hafifletip gidermeye yardımcı olur. İçerdiği anti-inflamatuar maddesinin ağrı kesici etkisi vardır. İltihaplı hastalıklar sonucu ortaya çıkan şiddetli baş ağrısı için, bir çay bardağına 3 damla karanfil yağı damlatıp içebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı deniz tuzu, 2 çay kaşığı badem veya hindistancevizi yağı ve 2-3 damla karanfil yağını karıştırın. Alnınıza masaj yaparak bu karışımı uygulayın. Soğutma etkisi sağlayacak ve baş ağrısını hafifletecektir.