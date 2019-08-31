Balık ye zinde kal

Balık, zengin vitamin içeriği ve güçlü besin değeri bakımından hem çocukların hem de yetişkinlerin düzenli olarak tüketmesi gereken bir gıdadır. Yaşadığı denize ve mevsimine göre değişmekle birlikte, özellikle kış aylarında taze ve çok çeşitli olan balığın, haftada en az 2-3 gün sofrada bulunması gerekiyor. Beslenme uzmanları balığın 10 önemli yararının bilinmesi gerektiğini söylüyor.

1. Bağışıklık sistemini düzenler: Özellikle mevsiminde tüketilen balık, içerdiği yağ asitleri sayesinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için son derece gerekli olan bir besin kaynağıdır. Balığın gribe ve enfeksiyonlara karşı vücudu koruduğu, yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Özellikle sezonunda, haftada 2 kez düzenli olarak tüketilmelidir.

2. Omega-3 deposu: Balıkta, diğer hayvansal kaynaklı besinlerin aksine doymuş yağ yerine, doymamış yağ asitleri denilen omega-3 yağ asitleri bulunuyor. Omega-3, vücudun üretmediği ve en fazla balıkta bulunan son derece faydalı bir yağdır. Özellikle soğuk su balıklarından somon, uskumru, sardalye ve ton balığı omega-3 bakımından oldukça zengindir. Omega-3; kalp ve damar sağlığını koruyucu özelliğinin yanı sıra gözde sarı nokta hastalığı riskini azaltır, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

3. Zeka gelişimine fayda sağlıyor: Balık, iyot bakımından zengin bir besin kaynağı olup zekâ gelişiminde önemli rol oynar. Balık yiyen çocukların zekâ puanlarında artış meydana geldiği ve öğrenme kabiliyetlerinin arttığı görülüyor. Yapılan araştırmalarda, özellikle gebeliğin ilk üç ayında düzenli balık tüketen annelerin bebeklerinde öğrenme, algılama ve bebeklik döneminde kavrama, tutma gibi el fonksiyonlarının güçlü olduğu saptanmıştır. Bebek ve çocuklarda zekâ gelişimini destekleyen balığın bileşimindeki DHA, görme ve nörolojik gelişimin sağlıklı bir biçimde gelişmesinde son derece etkin rol oynuyor.

4. Kalp sağlığını koruyor : Balık tam bir kalp dostudur. Balığın içindeki omega-3 yağ asitleri kötü kolesterolü (LDL) düşürürken iyi kolesterolü (HDL) artırıyor. Kandaki trigliserid yani serbest yağların düşürülmesini sağlıyor. Tansiyonu düşürerek kalp yetmezliğinden ve inme riskinden korur, kanın pıhtılaşmasını önleyerek akışkanlığını artırıyor.

5. Kemikleri güçlendiriyor: Balık, kemikleri de güçlendirir. Özellikle de kılçığıyla yenilebilen küçük balıklar kalsiyum bakımından zengin olduğundan, kemiklerin güçlenmesini sağlıyor. Bu özelliğiyle kemik erimesi sorunu yaşayanlara, menopoz dönemindeki kadınlara ve yaşlılara bol bol balık tüketmeleri öneriliyor.

6. Hücreleri onarıyor: Proteinler vücut için çok önemli besin kaynağıdır. Balığın da aralarında yer aldığı bazı besinler kaliteli protein yağlarını oluşturur. Protein, hücrelerin onarılması ve yeni dokuların yapımı için önemli göreve sahiptir. Bu yüzden protein bakımından zengin olan balık mutlaka tüketilmelidir.

7. Depresyondan koruyor: Yoğun iş temposu ve günlük yaşamın hareketliliğinde, sorunlar bazen üst üste gelebiliyor. Özellikle kişilik itibarıyla yatkın olan bireylerde stres yerini depresyona bırakabiliyor. Yapılan çalışmalar, özellikle somon, uskumru ve ton balığı gibi yüksek oranda omega-3 yağ asitlerini barındıran balıkların depresyona karşı büyük fayda sağladığını ortaya koymuştur.

8. Diyabet riskini azaltıyor: Omega-3 gençlerde diyabet riskini önemli ölçüde azaltıyor. İnsülinin işlevini artırıp, Tip 2 diyabete karşı koruma sağlıyor. Bu nedenle diyabet hastalarının ve diyabet riski taşıyanların bol bol balık tüketmesi oldukça önemlidir.

9. Alzheimer riskini düşürüyor: İnsan ömrünün uzamasıyla birlikte çağın hastalığı olarak gittikçe daha sık görülen alzheimer’a karşı haftada 2 kez balık tüketmek büyük önem taşıyor. Balık yağının ve Omega-3 yağ asidinin faydalarından biri de alzheimer riskini düşürmesidir. Alzheimer’ın yol açtığı hafıza kaybını önlemede güçlü bir silah olan balık, özellikle de buğulama ya da ızgara olarak tüketilmelidir.

10. Eklem ağrılarına faydalıdır: Omega-3 yağ asitleri dokuların hasar görmesine neden olan mekanizmaların geri dönüşümünü sağlayarak anti-inflamatuar etki gösteren en güçlü besin bileşenlerinden biridir. Özellikle romatoid artrit hastalarında görülen eklem romatizmasının azaltılması ve mevcut ağrıların giderilmesinde balık tüketiminin önemli faydaları bulunur.

NASIL SAKLANMALIDIR?

Çok çabuk bayatlayıp bozulabilen bir besin olan balığı, uzun süre saklamak için temizledikten sonra buzlu suda şoklayarak, derin dondurucuda muhafaza etmek gerekir.

Balık, göz sağlığı, beyin gelişimi, kemik ve kas yapısının güçlenmesi ve birçok hastalıktan korunma konusunda fayda sağlıyor. Fakat balığı tüketmek kadar nasıl tüketildiği de önemlidir. Çabuk bozulabilen bu besini taze almaya özen göstermek ve hemen tüketilmeyecekse doğru koşullarda saklamak önemlidir. Saklama konusunda ise en güvenilir yer derin donduruculardır.

TEMİZLEYİN VE TUZLAYIN

Elbette öncesinde yapılması ve dikkat edilmesi gereken püf noktalar var. Balık temizlenerek derin dondurucuya konulduğunda daha uzun süre muhafaza edilebiliyor. Balığın daha diri kalması ve tazeliğini uzun süre koruması için dondurucuya koymadan önce biraz tuzlamak da önem taşıyor. Bu iki önemli detay haricinde, farklı zamanlarda tüketilecek balıkları porsiyonlara bölerek saklamak gerekir. Böylece yenecek miktarda balığı çözdürüp geri kalanı dondurucuda saklamaya devam edilebilir.

DERİN DONDURUCUYA KOYUN

Üç gün içinde tüketilmesi planlanan balıklar buzdolabının +5 C’lik bölmesinde, 2 hafta içinde tüketilmesi planlanan balıklar ise 0 ile 5 C arasında saklanabilir. Ortalama -18 C’lik derin dondurucularda; hamsi, sardalye gibi küçük balıklar 3 ay; orta büyüklükteki çipura, palamut, lüfer gibi balıklar 5-6 ay; daha büyük balıklar ise 6-8 ay kadar muhafaza edilebilir. Balıkların daha uzun süre saklanabilmesi için ise -25 C’lik derin dondurucuların kullanılması gerekir.