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30 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 18:26:45

Balık romatizma ağrısını önlüyor

Her mevsimde görülebilen romatizmal hastalıkların ağrısı, soğuk havada daha fazla belirginleşiyor. Uzmanlar, balık, ısırgan otu, yumurta gibi besinler tüketerek ağrıların önlenebileceğini dile getiriyor.  

Kas-iskelet sistemini ilgilendiren tüm ağrılı durumlar romatizmal hastalıklar olarak adlandırılıyor. Hastanın yaşam kalitesini oldukça düşürüyor, ekonomik ve sosyal hayatı da olumsuz etkiliyor. Her mevsimde görülebilen romatizmal hastalıklar, özellikle kış aylarında soğuk hava nedeniyle daha fazla belirginleşiyor. Alınacak bazı önlemlerle hastalığın etkileri kontrol altına alınabiliyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Uz. Dr. Tacettin Mirzaoğlu, “Romatizma, kas ve iskelet sitemini tutan, öncelikle ağrı ve hareket kısıtlılığı, daha az olarak da şişlik ve kalıcı şekil bozukluğuyla kendini gösteren hastalıklar topluluğunun genel adıdır. Romatizmal hastalıklar; deri ve tırnaklar, göz, solunum sistemi, böbrekler, karaciğer, kalp ve damarlar, sinir sistemi ve mide-bağırsak sistemi de yoğun olarak etkilenmektedir. Osteoartrit, romatoid atrit, raynoud (rayno) hastalığı, ankilozan spondilit, sistemik lupus eritematozus gibi farklı türleri vardır” dedi.

EKLEM İÇİNDEKİ SIVI AZALIR

Soğuk hava romatizma nedeni değildir. Ancak romatizmal ağrılar soğukta daha belirgin olarak hissedilir. Bunun en önemli sebebi eklem içindeki sıvının akışkanlığının değişmesidir. Ancak romatizma her mevsimde ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Soğuk havalardan en çok görülen romatizmal hastalıkların başında ise tıpta kullanılan adıyla “osteoartrirt” yani kireçlenme gelmektedir. Kireçlenme tipik olarak diz, kalça, el ve omurgaları etkilemektedir. Havaların soğumasıyla oluşan basınç değişikliklerini hasta eklemlerinde hisseder ve yağmur yağmadan günler önce dizde ağrı, sızı şikayetleri başlar. Bu duruma kadınlar daha duyarlıdır. 

GÜNDE 2.5 LİTRE SU İÇİLMELİ

Uz. Dr. Tacettin Mirzaoğlu, romatizmal hastalıklardan korunmak için şu önerilerde bulundu: “Soğuk havalarda hastanın kendini iyi hissedebilecek sıcak ortamlarda bulunması gerekir. Dışarıya çıkmaları gerektiği zaman eldiven, atkıyla el ve boyun eklemleri korunmalıdır. Aşırı kilolu romatizma hastalarının mutlaka kilo vermeleri önerilir. Beslenme düzenine balık, ısırgan otu, yumurta gibi besinler eklenebilir. Ceviz, keten tohumu, semizotunun yanı sıra zeytinyağı, kalsiyum ve C vitamininden zengin besinler de tüketilebilir. Günde ortalama 2.5 litre su tüketilmelidir. Stresten uzak durulmalıdır. Sigaradan ve sigara dumanının olduğu ortamlardan bulunulmamalıdır. Vitamin D düzeyi düşükse takviye alınmalıdır. Uyku düzenine dikkat edilmeli, yeterince dinlenilmelidir.” 

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