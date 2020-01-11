Balığa limon sıkın

Öncelikle balıklar, ızgara, buğulama veya fırınlama yöntemiyle pişirilmeli, haftada 2-3 kez tüketilmelidir. Balık çorbasına yapılan terbiyede krema yerine süt, beyaz un yerine de kepekli un kullanılırsa içeriğindeki sebze ve baharatlarla birlikte daha sağlıklı hale gelecektir. Somon balığı içerdiği selenyum sayesinde bağışıklık sistemini korur ve dolayısıyla grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkları engeller.

LÜFER YORGUNLUĞU ÖNLER

Beslenme ve Diyet Uzmanı Birgül Niziplioğlu “Yüksek Omega-3 yağ asidi ve B vitaminleri içermesi sayesinde ton balığı, zihinsel ve ruhsal açıdan rahatlık verir. Ayrıca seratonin (mutluluk hormonu) metabolizmasına da olumlu etki ettiği için depresyonu engeller. Lüfer niasin içeriğinden dolayı enerji metabolizmasında işlev görür. Yeterli tüketimi ile birlikte yorgunluk, halsizlik sorununu ortadan kaldırır ve iyi uyku sağlar. A ve D vitaminleri yönünden oldukça zengin olan hamsi, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Hamsi iyot bakımından da zengindir ve beyin sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Ancak hamsiyi kızartmadan, buğulama yöntemiyle pişirmelisiniz” dedi.

BALIK TAZEYSE AYRAN İÇEBİLİRSİNİZ

Balığın yanında genelde asitli içecekler tercih edilir. Fakat bu tarz asitli içecekler balığın vücuda yararlı etkilerini azaltacaktır. Taze limon sıkılmış soda, balığın yanında daha doğru bir tercih olacaktır. Limonu balığa da sıkabilirsiniz. Limonun içerisindeki antioksidanlar ve C vitamini balıktaki Omega-3 yağ asidinin vücutta kullanımını artırır. Balığın kalsiyum oranından yararlanmak isteyenler ise yanında roka yemeyi tercih etmemelidir.